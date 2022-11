DRAHJELP: Tidligere president Bill Clinton (t.h.) driver valgkamp for senator Catherine Cortez Masto (andre f.v.) i Nevada.

Dette er viktigst i mellomvalget: Her holder Demokratene pusten

Senatsvalgene i seks jevne delstater, kan bli avgjørende for hvordan makten utøves i USA.

NTB-Polaris

En håndfull valg til Senatet blir de aller viktigste tirsdag.

Demokratene og Republikanerne står likt i Senatet, med 50 mandater hver, men Demokratene har flertall gjennom visepresident Kamala Harris' stemme.

BAKGRUNN: Derfor er mellomvalget et skjebnevalg for Biden og Trump

Valget i Pennsylvania er et av få håp Demokratene har om å erobre et republikansk senatsmandat i år. Senator Pat Toomey gir seg etter tolv år i vervet, og Demokratene stiller med den populære viseguvernøren John Fetterman.

Han er en ukonvensjonell kandidat på over to meter som ofte går med hettegensere. Republikanernes kandidat er den tidligere TV-legen Mehmet Oz.

Info Hva er mellomvalget og hvorfor er det viktig? Mellomvalget i USA holdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden. I år er valgdagen tirsdag 8. november. I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, samt til 35 av de 100 setene i Senatet. Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier. I tillegg er det en rekke lokale poster som skal fylles. Valget er viktig fordi det avgjør hvilket av de to store partiene – Republikanerne og Demokratene – som får makten i nasjonalforsamlingen. Hvem det er får igjen mye å si for hvor mye av sin politikk president Joe Biden (demokrat) kan få gjennomslag for. Det er også viktig fordi hvem som har makten ute i delstatene har stort potensial til å påvirke amerikaneres liv ettersom de ulike delstatene på mange områder står fritt til å bestemme sine egne lover. Vis mer

Valgkampen har ikke vært pen, og både nåværende og tidligere presidenter har vært involvert. De siste dagene før valget har Donald Trump vært taler på Oz' valgmøter, mens Joe Biden og Barack Obama har drevet valgkamp for Fetterman. Kampen har også gått i sosiale medier, med skarpe spydigheter fra begge parter.

Viseguvernør John Fetterman og Mehmet «Dr. Oz» Oz kjemper en hard kamp om senatsmandatet i Pennsylvania.

Innflytter og helseproblemer

Fetterman peker på at Oz inntil nylig bodde i New Jersey, og kun flyttet til Pennsylvania nylig for å stille til valg.

– Jeg har grønne bananer som har vært i Pennsylvania lenger enn Dr. Oz, skrev Fetterman i en Twitter-melding.

I tillegg blir TV-legen framstilt som rik og uten bakkekontakt. Oz peker til gjengjeld på Fettermans helse, i forbindelse med at han fikk slag i mai, og at han også kommer fra en velstående bakgrunn.

– Om John Fetterman hadde spist en grønnsak i livet sitt hadde han kanskje ikke fått et stort hjerneslag, het det i en uttalelse fra Oz-valgkampen.

Det finnes reelle forskjeller i politikken til duoen også. Oz får krass kritikk for sin abortmotstand, mens Fetterman framstilles som ettergivende overfor kriminalitet.

Senator Raphael Warnock sliter med å slå republikanernes Herschel Walker i Georgia.

Gammel fotballspiller henger i tauene

I sørstaten Georgia er det Demokratene som er på defensiven. Fordi pastoren Raphael Warnock ble valgt til Senatet ved et spesialvalg i 2020, stiller han til gjenvalg allerede i år. Der kjemper han en tøff kamp mot den gamle fotballspilleren Herschel Walker, som nyter heltestatus i delstaten for sine prestasjoner på Georgias universitetslag.

I delstaten, som har pleid å stemme republikansk de siste tiårene, skulle Walker i utgangspunktet hatt svært gode muligheter til å vinne valget.

Men i en bitter valgkamp har Walkers budskap om abortforbud og utilfredshet med økonomien blitt overskygget av andre ting. Anklager om partnervold, forfalsket CV, uekte barn og at han betalte kvinner for to aborter. Samtidig vinner ikke Warnocks valgkamp med fokus på abortrettigheter, senkede legemiddelpriser og kamp mot klimaendringer spesielt mye terreng.

Info Fakta: Jevne senatsvalg * 35 av Senatets 100 seter er oppe til valg 8. november. * 21 av disse besittes i øyeblikket av Republikanerne, 14 av Demokratene. * I øyeblikket er det 50 demokrater og 50 republikanere i Senatet. Demokratene har i praksis flertallet takket være visepresident Kamala Harris' stemme. * Valganalytikerne i Fivethirtyeight.com kategoriserer per 4. november de 35 valgene som følger: * Sikre for Demokratene (8): California, Connecticut, Hawaii, Illinois, Maryland, New York, Oregon, Vermont * Sikre for Republikanerne (17): Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, North Dakota, to mandater i Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Utah * Trolige for Demokratene (2): Colorado, Washington * Trolige for Republikanerne (3): North Carolina, Ohio, Wisconsin * Heller mot Demokratene (2): Arizona, New Hampshire * Jevnt (3): Georgia, Nevada, Pennsylvania * Demokratene har mandatene i Georgia og Nevada i dag, mens Republikanerne har mandatet i Pennsylvania Vis mer

Demokratene taper terreng blant latinamerikanere

Verre går det for Demokratene i Nevada. Der kjemper den sittende senatoren Catherine Cortez Masto en hard kamp mot republikaneren Adam Laxalt, som har en knapp ledelse på meningsmålingene. Her kjemper Demokratene først og fremst imot dårlig valgoppslutning blant velgere med latinamerikansk bakgrunn, tross at Cortez Masto er den første kvinnen med latinamerikansk bakgrunn i Senatet.

Samme problem har Demokratene i Arizona, en av de mest spennende delstatene i hele valget. Her ligger senator Mark Kelly an til å vinne gjenvalg, men det er verre i viktige valg til poster som guvernør. Valgkampen her handler om både økonomi, abort og verdispørsmål og innvandring over grensa med Mexico.

Det skaper problemer for Demokratenes kandidat Katie Hobbs, som nesten konsekvent ligger noen prosentpoeng etter Republikanernes Kari Lake. Den Trump-støttede Lake mener at valget i 2020 var preget av juks, og at Joe Biden ikke er lovlig valgt. Dette betyr at valget potensielt kan virke inn på presidentvalget i 2024.

– Dessverre hadde vi et stjålet valg, og nå har vi en illegitim president i Det hvite hus, sa Lake i juni da hun drev valgkamp foran primærvalget.

Republikanernes Don Bolduc (i militærjakke) har overrasket mange i senatsvalget i New Hampshire.

Sittende senatorer i trøbbel

Mer overraskende er kampen i New Hampshire, der sittende senator Maggie Hassan lenge lå an til å vinne gjenvalg med behagelig margin. Motstanderen Don Bolduc har blitt angrepet valgkampen gjennom for sine ekstreme holdninger, men har knappet innpå de siste ukene. Meningsmålingene peker foreløpig på en knapp seier til Hassan, men det blir svært jevnt.

I Wisconsin øyner Demokratene fortsatt et lite håp om å ta over senatsplassen til Republikanernes Ron Johnson. Demokratenes viseguvernør Mandela Barnes har imidlertid slitt med anklagene om at han er ettergivende overfor kriminelle. Også her har Obama trådt til for å drive valgkamp.