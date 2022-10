1 / 4 NØDETATER PÅ STEDET: Opptil 50 personer mottar livreddende førstehjelp etter det oppsto kaos i en folkemengde i Seoul lørdag. NØDETATER PÅ STEDET: Opptil 50 personer mottar livreddende førstehjelp etter det oppsto kaos i en folkemengde i Seoul lørdag. NØDETATER PÅ STEDET: Opptil 50 personer mottar livreddende førstehjelp etter det oppsto kaos i en folkemengde i Seoul lørdag. forrige neste fullskjerm NØDETATER PÅ STEDET: Opptil 50 personer mottar livreddende førstehjelp etter det oppsto kaos i en folkemengde i Seoul lørdag.

Sør-Korea: 59 døde i Halloween-kaos

150 personer er skadet og 59 personer er døde etter at det oppsto trengsel i en stor folkemengde i Seoul lørdag ettermiddag.

Dette melder det sørkoreanske mediet Yonhap, som siterer brannvesenet i byen. Tragedien oppsto i forbindelse med en Halloween-feiring ute i gatene.

– Itaewons knusende katastrofe, skriver Yonhap på forsiden, og referer med det til distriktet der hendelsen skal ha skjedd.

Bilder og videoer fra stedet viser personer som ligger livløse på bakken. Flere blir også fraktet vekk på båre av ambulansearbeidere.

Yonhap meldte tidligere lørdag at om lag 50 personer har fått hjertestans og mottar livreddende førstehjelp, og at flere kan ha mistet livet.

BBC skriver at rundt 100.000 mennesker skal ha vært ute i gatene for å feire Halloween for første gang siden pandemien.

MANGE SKADET: Store deler av folkemengden har vært i bydelen Itaewon i Seoul.

Choi Cheon-sik fra brannvesenet i Seoul opplyser til AP at ulykken inntraff da det oppsto trengsel i en stor folkemengde, og at de frykter at flere personer kan ha blitt tråkket i hjel.

Lokale medier melder at kaoset oppsto da en kjendis ble observert på en av barene i nærheten, ifølge AP.

Landets president, Yoon Suk Yeol, har bedt nødetatene om å gi øyeblikkelig hjelp til de skadede.

81 personer skal ha opplyst at de fikk pusteproblemer i folkemengden, ifølge Yonhap.