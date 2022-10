1 / 6 NØDETATER PÅ STEDET: Opptil 50 personer mottar livreddende førstehjelp etter det oppsto kaos i en folkemengde i Seoul lørdag. NØDETATER PÅ STEDET: Opptil 50 personer mottar livreddende førstehjelp etter det oppsto kaos i en folkemengde i Seoul lørdag. NØDETATER PÅ STEDET: Opptil 50 personer mottar livreddende førstehjelp etter det oppsto kaos i en folkemengde i Seoul lørdag. forrige neste fullskjerm

Sør-Korea: 151 døde i halloween-tragedie

151 personer er bekreftet døde og omlag like mange er skadet etter at det oppsto trengsel i en stor folkemengde i Seoul lørdag ettermiddag. Det norske utenriksdepartementet kan ikke utelukke at nordmenn er blant disse.

Sør-Koreas president Yoon Suk Yeol har erklært en nasjonal sørgeperiode, og delte søndag morgen sine kondolanser til ofrenes familier, etter den rystende katastrofen.

Samtidig oppdaterer myndighetene dødstallet til 151. Blant disse er 19 utenlandske statsborgere.







Ifølge byens brannvesen er de fleste døde i tenårene og 20-årene.

– Norske borgere kan være rammet

Lørdag sa pressetalsperson i det norske utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde, at det ikke var noe som tydet på at nordmenn var involvert. Men natt til søndag ser det annerledes ut.

– Vi har mottatt informasjon som tilsier at norske borgere kan være rammet i den tragiske hendelsen, sier hun.

Lunde legger til at ambassaden er i tett kontakt med lokale myndigheter for å få informasjonen bekreftet.

– Situasjonen er uoversiktlig og dette arbeidet kan ta tid, sier hun.

De oppfordrer norske borgere i Sør-Korea til å ta kontakt med familie og venner som kan være bekymret. Nordmenn som trenger bistand kan også ta kontakt med Utenriksdepartementet direkte.

Tettpakket i gatene

Kaoset oppsto rundt klokken 22:20 lokal tid, i forbindelse med en halloween-feiring ute i gatene i det populære klubbdistriktet Itaewon.

Innledningsvis ble det meldt at flere hadde fått hjertestans etter å ha blitt klemt eller tråkket ned i kaoset.

Det koreanse nyhetsbyrået Yonhap skriver at mange mennesker hastet inn i en trang og bratt gate mellom World Food Street ved Hamilton Hotel og hovedgaten ved Itaewon Station.

– Folk lå oppå hverandre i flere lag. Noen mistet gradvis bevisstheten, mens andre allerede så ut som de var døde, sier han, forteller et øyenvitne til det koreanse nyhetsbyrået Yonhap.

Bilder og videoer fra stedet viser personer som ligger livløse på bakken. Flere blir også fraktet vekk på båre av ambulansearbeidere, som arbeider på spreng.

Choi Cheon-sik fra brannvesenet i Seoul opplyser til AP at 76 av de døde ble forsøkt reddet på sykehuset. De resterende skal ha blitt liggende igjen på gaten, før de ble fraktet til et treningssenter i nærheten for å identifiseres.

Flere av de skadede er i kritisk tilstand, ifølge brannsjef Choi Seong-beom.

BBC skriver at rundt 100.000 mennesker skal ha vært ute i gatene for å feire halloween uten munnbind for første gang siden pandemien. Katastrofen skal ha skjedd i en bakgate der folk sto trangt.

– Mange unge mennesker var samlet her i natt. Mange kom hit i kostymer for å feste, og mange ble fortvilet og triste da de kaotiske scenene utspilte seg, forteller BBCs reporter på stedet, Hosu Lee, til kanalen.

– Ambulansene fjernet likene én etter én, legger han til.

Lokale medier melder at kaoset oppsto da en kjendis ble observert på en av barene i nærheten, ifølge AP. Dette er foreløpig ikke bekreftet.

Sør-Koreas president, Yoon Suk Yeol, har bedt nødetatene om å gi øyeblikkelig hjelp til de skadede. Han har også oppfordret folk til å holde seg unna gatene slik at ambulansene slipper til.

Det er allerede opprettet en etterforskning som skal komme til bunns i hvordan hendelsen kan ha skjedd.

Svenske Alex Noble ble et vitne fra hovedgaten i Itaewon da kaoset oppsto under feiringen. 22-åringen, som er bosatt i Seoul, forteller om dramaet til Sveriges Radio:

– Det tok aldri slutt, alle så helt livløse ut, sier han til radiokanalen.

Noble anslår at han så minst 60 livløse personer foran seg.

– Jeg har aldri sett så mange mennesker dø, legger han til.

– En massiv, knusende katastrofe, skriver koreanske Yonhap på forsiden lørdag kveld.