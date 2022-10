MANGE SKADET: En video som angivelig skal være fra Itaewon viser flere skadede.

Kaos under Halloween-feiring i Sør-Korea – 100 skadet

Om lag 100 personer skal være skadet etter at det oppsto trengsel i en stor folkemengde i Seoul lørdag ettermiddag. Flere kan ha mistet livet.

Dette melder AP, som skriver at kaoset skjedde i forbindelse med en Halloween-feiring i gatene.

Det koreanske mediet Yonhap melder at om lag 50 personer har fått hjertestans og mottar livreddende førstehjelp, og at flere kan ha mistet livet.

Choi Cheon-sik fra brannvesenet i Seoul opplyser til AP at ulykken inntraff da det oppsto trengsel i en stor folkemengde, og at de frykter at flere personer kan ha blitt tråkket i hjel.

Lokale medier melder at kaoset oppsto da en kjendis ble observert på en av barene i nærheten, ifølge AP.

Landets president, Yoon Suk Yeol, har bedt nødetatene om å gi øyeblikkelig hjelp til de skadede.