ISKALDT MORD: Hva som skjedde i forkant av at tyskeren havnet i fryseren, er ennå under etterforskning. Her bærer thailandsk politi fryseren ut av huset hvor den ble funnet.

Funnet i fryser med saks og sag

Thailandsk politi gjorde et grusomt funn denne helgen.

Sammen med en elektrisk motorsag og en beskjæringssaks, ble det oppdelte liket av en 62 år gammel tysk mann funnet i en fryser i et hus i det sørlige Thailand. Det sjokkerende funnet ble gjort mandag kveld, melder AP.

Mannen var den 62 år gamle forretningsmannen Hans-Peter Mack, som på det tidspunktet hadde vært savnet i en uke.

I søket etter tyskeren, gjennomgikk lokalt politi overvåkningskameraer fra nærområdet. Det er ennå ikke kjent hvordan politiet fant fram til fryseren, men bilder og video viser en stor fryser på lasteplanet på en truck, og en mann som sitter ved siden av den.

Lovet belønning

Mack var sist sett kjørende rundt i sin Mercedes sedan i Pattaya, en kystby sør i Thailand. Familien hans hadde da etterlyst mannen og utlovet en belønning på tre millioner baht (omkring 900.000 kroner) for informasjon som kunne føre til at han ble funnet.

Da etterforskere tok seg inn i huset, fant de en stor hvit fryser. Inne i denne fant de en ledningsfri elektrisk motorsag, en ladeenhet, en gul beskjæringssaks og to store ruller med plast. I tillegg ble det oppdelte liket av Hans-Peter Mack funnet i fryseren.

Mack bodde i Pattaya og var gift med en thailandsk kvinne. Han jobbet som eiendomsmegler, og hadde levd i Thailand i mange år.

Stort beløp forsvunnet

Dagen før funnet av Mack, ble bilen hans funnet i Nong Prue, et fasjonabelt boligområde utenfor Pattaya hvor det primært bor utlendinger. Ifølge politiet fant de spor etter rengjøringsmiddel på setene, dashbordet, rattet og andre steder i bilen.

En gjennomgang av bankkontoen til tyskeren viste at et stort beløp var tatt ut, noe som politiet mener styrker tanken om at et lovbrudd. Etterforskerne undersøker flere mistenkte, inkludert både tyske statsborgere og thailendere, sier politiet i Thailand.

