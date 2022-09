STRØMLØFTE: Den nybakte britiske statsministeren Liz Truss forlater 10. Downing Street på vei til Underhuset for å legge fram sin energiplan.

Britene skal ikke betale mer enn 29.000 kroner for strøm

Fra 1. oktober og fram to år skal en gjennomsnittshusholdning i Storbritannia betale maks 2 500 pund årlig for energi, sa statsminister Liz Truss torsdag.

En vanlig britisk familie vil med det spare 1.000 pund i året, la hun til.

– Det kommer i tillegg til de 400 pundene som gis i støtte til å takle de høye energiregningene, sa Truss torsdag da hun la fram energiplanen sin i Underhuset.

Omregnet fra pund til norske kroner blir det rundt 29 000 kroner i året eller 2400 kroner per måned.

Næringslivet vil få en tilsvarende støtte de nærmeste seks månedene slik at de kommer seg gjennom vinteren, melder The Telegraph.

Statsministeren opphevet også forbudet mot fracking for å kunne øke Storbritannias egen energiproduksjon.

Fracking er en kontroversiell metode for utvinning av olje og gass. Ved fracking pumpes sand, vann og kjemikalier ned i bakken med høyt trykk for å sprekke opp (frakturere) skiferformasjoner. Dermed trekker man olje og gass ut av reservoaret.

The Telegraph skriver at tiltakspakken overgår kostnadene som ble brukt til permitteringer under pandemien, men at man ennå ikke vet hva prislappen vil bli.

Avisen The Guardian skriver at tiltakspakken kan komme opp i 150 milliarder pund, men at dette trolig ikke vil offentliggjøres før senere denne måneden.

Rettet: I den opprinnelige saken ble det ved en feiltakelse brukt euro da vi konverterte til norske kroner. Det riktige er ikke 2100 kroner per måned, men 2400. Saken ble rettet klokken 16.07 torsdag 8. september 2022.