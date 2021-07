En arbeider legger frem madrasser og tepper på en seng laget av papp inne i lageret på Don Mueang International Airport i Bangkok. Foto: Lillian Suwanrumpha, AFP

Bygger gigantsykehus for covid-syke på flyplass i Thailand

Et enormt lager på flyplassen i Bangkok er omgjort til et sykehus for 1800 covid-pasienter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skjer mens Thailand står midt i det største utbruddet de har opplevd hittil i pandemien. Det ble onsdag meldt 16.533 nye smittetilfeller og 133 coronadødsfall.

Delta-varianten dominerer og smitten brer om seg i hele landet.

For å møte økningen i covid-pasienten er derfor et enormt lager på flyplassen gjort om til en midlertidig covid-sykehus. Det kan huse 1800 pasienter.

Senger av papp

Sengene er laget av papp og de ansatte jobber på spreng med å legge ut madrasser og tepper til pasientene, som ennå ikke har kommet til sykehuset.

Sykehuset er klar til å ta mot de mindre syke covid-pasientene, som vil bli overført til andre sykehus om de skulle bli dårligere.

Covid-tog

I Bangkok er sykehusene fulle og pasientene blir sendt hjem i sengevogner med toget for å avlaste helsevesenet.

– Prosessen vil være sikker fordi de blir overvåket av leger og helsearbeidere. De vil ikke stoppe og det vil stå et akutteam og en ambulanse klar når de ankommer, sa folkehelseminister Anutin Charnirakul til The Guardian tirsdag.

Frykten er at disse pasientene skal bli dårligere og overbelaste sykehusene i andre thailandske provinser.

Andre tog er tatt i bruk for å isolere pasienter som venter på å få komme inn på sykehusene.

KLAR: En politimann med ansiktsmaske står foran toget som skal frakte covid-syke fra Bangkok til sin hjemprovins. Foto: NARONG SANGNAK / EPA

Tidligere i juli innførte regjeringen en innskjerping av restriksjonene med områder med portforbud og innenriksfly satt på bakken.

Phuket sandkasse

Samtidig er det innført i forsøksordning hvor fullvaksinerte turister får komme til Phuket uten karantene, hvor de må bli i 14 dager før de kan reise til fastlandet.

Det er sårt tiltrengte penger i et land som tok mot nærmere 40 millioner turister i 2019. I 2020 var tallet nærmere 11.000 turister, etter måneder med strenge innreiserestriksjoner.

Denne ordningen - som kalles Phuket sandkasse - står nå i fare for å måtte legges ned da antallet smittede stiger også her.

Thailand har ikke kommet langt med vaksineringen. Så langt har i overkant av 17 prosent fått minst én dose, mens rett over fem prosent er fullvaksinert.

Nærmere 4400 coronasmittede har mistet livet i Thailand.