GUVERNØR: Andrew Cuomo. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cuomo kan bli stilt for riksrett – nekter å gå av

NEW YORK (VG) Ifølge en nedslående rapport har den kjente New York-guvernøren Andrew Cuomo, seksuelt trakassert 11 kvinner. Han står nå i fare for å bli stilt til riksrett, og USAs president Joe Biden har bedt ham om å gå. Likevel nekter han å trekke seg.

– Jeg har aldri tatt på noen på en upassende måte, eller utførte upassende seksuelle fremstøt.

Det sa demokraten Andrew Cuomo i en over 14 minutters lang video som ble lagt ut på hans private Twitter-konto etter den nedslående rapporten – som kan knuse guvernørens videre politiske karriere – ble lagt frem.

Et uavhengig advokatteam har i flere måneder – på vegne av delstatens justisminister Letitia James – samlet inn 74.000 dokumenter og gjort vitneavhør av 179 personer i forbindelse med de alvorlige anklagene.

– Disse intervjuene og bevisene avslører et dypt bekymringsfullt, men tydelig bilde: Guvernør Cuomo har seksuelt trakassert nåværende og tidligere statsansatte, sa James på en pressekonferanse tirsdag.

LA FREM RAPPORTEN: New Yorks justisminister Letitia James under pressekonferansen tirsdag. Her sammen med det uavhengige advokatteamet som har etterforsket anklagene mot Cuomo. Anne L. Clark og Joon Kim. Foto: Ted Shaffrey / AP

Riksrett

Demokraten Carl Heastie, som leder delstatens nasjonalforsamling, kalte tirsdag inn til et to timers hastemøte.

Forsamlingen, hvor demokratene har flertall, har makt til å få Cuomo fjernet i en riksrettssak.

Ifølge Washington Post har nasjonalforsamlingen drevet sin egen interne gransking om påstandene om seksuell trakassering.

– Det er helt tydelig for meg at forsamlingens demokratiske flertall har mistet tilliten til guvernøren, og at han ikke lenger kan forbli i vervet, sa Heastie i en uttalelse tirsdag kveld.

Han sa også at granskingen i en kommende riksrettsprosess mot Cuomo vil ferdigstilles «så fort som mulig».

VIL HA RIKSRETT: Demokraten Carl Heastie leder delstatens nasjonalforsamling. Foto: Hans Pennink / FR58980 AP

«Kommer ikke til å påta seg noen skyld»

– Jeg er 63 år gammel, og har levd hele mitt voksne liv i offentligheten – dette er bare ikke den jeg er, og jeg har heller aldri vært sånn, sier Cuomo i videoen.

Charlotte Bennett, som tidligere jobbet som assistent i Cuomo-administrasjonen, er en av kvinnene som offentlig har stått frem og beskyldt New York-guvernøren for seksuell trakassering.

Hun har tidligere fortalt hvordan guvernøren blant annet skal ha spurt henne om sexlivet hennes og om hun noen gang har hatt sex med en eldre mann.

I videoen tar Cuomo opp relasjonen til Bennett – og sier at han forsøkte å «hjelpe» henne fordi hun hadde opplevd seksuell trakassering tidligere, og dermed stilte henne spørsmål som han «vanligvis ikke pleier å stille».

I et intervju med New York Times, som ble gjort etter at rapporten ble lagt frem, mener Bennett at Cuomo nå forsøker å legge skylden på henne.

– For meg er det tydelig at han ikke kommer til å påta seg noen skyld, sier hun og legger til at hun ønsker at riksrettsprosessen skal starte umiddelbart.

TAR IKKE ANSVAR: Demokraten Andrew Cuomo. Foto: ANDREW KELLY / X02844

Etter at rapporten ble kjent har flere – deriblant mange demokrater – ønsket å se Cuomo trekke seg.

Tirsdag ettermiddag, norsk tid, ble det også kjent at USAs president Joe Biden helst hadde sett at han «leverer inn sin oppsigelse».

– Jeg tenker at han bør gå av, sa Biden på spørsmål fra CNN-journalist Kaitlan Collins.

Enkelte har påpekt at Bidens kommentar kan være tungen på vektskålen for Cuomos fremtidige karriere.

New York-guvernøren ble lenge hyllet for sin håndtering i starten av pandemien, da verdensmetropolen mistet flere hundre til corona hver eneste dag og sykebilene kjørte skytteltrafikk mellom private boliger, eldrehjem og sykehus.

Men i flere måneder, da anklagene ble kjent, har han måttet tåle massiv kritikk. I tillegg har hans kontor blitt beskyldt for å ha holdt tilbake tall på dødsfall ved sykehjem i delstaten.