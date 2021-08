LITE EFFEKTIVT: Et helikopter fyller vann for å slukke branner i hardt rammede Mugla. Helikoptre har vist seg lite effektive sammenlignet med brannslukkingsfly. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Erdogan sammenligner skogbranner med terror og covid-19

President Recep Tayyip Erdogan får kraftig kritikk for dårlig beredskap, etter de voldsomme skogbrannene. Selv sammenligner han brannene med covid-19 og terrorisme.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Den politiske misnøyen ulmer under overflaten, mens langs åssidene på den tyrkiske kysten flammer det opp i de knusktørre pinjetrærne.

Voldsomme skogbranner brenner på tiende dagen, og selv om den tyrkiske regjeringen hevder de kan få kontroll før helgen, sprer brannene seg fortsatt til nye områder.

– Skogbranner er en global trussel som covid-19, og minner om en terrortrussel, sier president Erdogan i en tale, gjengitt i den tyrkiske avisen Hürriyet.

Presidenten, som styrer med nær absolutt makt etter ha blitt innsatt på nytt i 2018, møter nå økende kritikk på hjemmebane, skriver nyhetsbyrået AP.

Det største opposisjonspartiet CHP slakter slukkingen, og advarer om at Tyrkia er for dårlig rustet til å håndtere naturkatastrofer, som trolig vil øke i omfang grunnet klimaendringer.

SÅ PÅ BRANNEN: President Recep Tayyip Erdogan tar skogbrannene i Manavgat i Antalya i beskuelse fra et presidenthelikopter. Foto: TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE

Svak kriseberedskap

Mandag skrev VG om Reyhan Yaman, som jobber med frivillig innsats mot brannene i ferieparadiset Marmaris, og som påpekte at de tyrkiske brannslukkingsflyene ikke har vært tilgjengelige i kampen mot infernoet.

– Vi trenger brannfly fra alle land som kan hjelpe oss. Vi taper kampen langs bakken. Brannene fortsetter å spre seg i hele regionen. Det er veldig farlig flere steder, fortalte hun.

Tyrkia, med NATOs nest største hær, har prioritert helikoptre fremfor brannslukkingsfly, men disse har vist seg lite effektive.

Tyrkia har fem brannslokkingsfly som ikke fungerer grunnet tekniske feil, etter å ha blitt nedprioritert, og opposisjonen krever at disse kommer på vingene igjen.

Akkurat nå får Tyrkia hjelp av brannslukkingsfly fra seks land; Iran, Aserbajdsjan, Ukraina, Russland, Spania og Kroatia.

Men hjelpen kommer for sent for de titusen som allerede har måtte evakuere. Nær 800 mennesker har trengt helsehjelp og minst åtte er døde. Hjem, buskap og ikke minst de vakre skogene, er rasert.

En rekke borgermestere langs kysten, der den politiske opposisjonen står sterkt, har refset den statlige kriseberedskapen, beskriver The Guardian.

TAPER KAMPEN: Brannslukking fra bakken, som her utenfor kystbyen Manavgat, har ikke lyktes i å stanse brannene. Foto: ILYAS AKENGIN / AFP

Ba om hjelp – risikerer tiltale

I sosiale medier i Tyrkia har millioner av mennesker denne uken lagt ut meldinger merket med #HelpTurkey.

President Erdogans kommunikasjonssjef Fahrettin Altun har svart med å kritisere opposisjonen for å be om hjelp utenfra. Erdogan-tilhengere har støttet presidenten på Twitter med meldinger merket med #StrongTurkey og #WeDon’tNeedHelp, skriver The New York Times.

Det tyrkiske statsadvokatembetet etterforsker nå om de som først startet Twitter-kampanjen #HelpTurkey har brutt loven ved å «skape offentlig panikk», skriver den tyrkiske avisen Hürriyet.

Samtidig har støttespillere av Erdogan-regjeringen spredd påstander om at det terrorstemplede kurdiske arbeiderpartiet PKK skal ha tent på brannene.

Uten å vise direkte til disse påstandene, bruker altså Erdogan terrorbegrepet, og sier at politiet og sikkerhetstjenesten skal etterforske hvordan skogsområdene langs kysten har tatt fyr.

HUSDYR I FARE: Bønder forsøker å redde sauer fra flammene i Marmaris denne uken. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Krigsmetaforer

Én av presidentens sterkeste støttespillere i tyrkiske medier, skribenten Hilal Kaplan, advarer mot at kritikken mot Erdogan kan føre til et kuppforsøk.

Samtidig ber landbruk- og skogbruksminister Bekir Pakdemirli befolkningen ha forståelse for hvor krevende slukkingsarbeidet er midt i en voldsom hetebølge:

– Vi kjemper en veldig alvorlig krig, vi ber om tålmodighet, sier statsråden.

En av de potensielt aller farligste brannene skal i hvert fall være slått ned, melder tyrkiske myndigheter, gjengitt av Hürriyet:

Kraftverket i Kemerköy ved Egeerhavet måtte evakueres og det var fare for at flammene skulle nå eksplosive materialer, men nå ser det ut til brannslukkerne har kontroll.

les også Naturkatastrofer kobles til klimaendringer: Bildene som sjokkerer en hel verden

Årets julimåned er den nest varmeste som noen gang er registrert i Europa, drevet av hetebølger øst på kontinentet, ifølge klimaovervåkingstjenesten C3S.

Hetebølger mellom Baltikum og det østlige Middelhavet og varmt vær sørøst i Europa bidro til å øke gjennomsnittet i juli. Bare i 2010 ble det registrert en varmere julimåned i Europa, skriver NTB.

Varmen har ført til skogbranner i en rekke land langs Middelhavet. I Hellas, Tyrkias naboland, jobber greske brannmannskaper hardt i intens hete for å få kontroll over en skogbrann like ved ruinene i Olympia, fødestedet til de olympiske leker.

SKOGBRANNER: Det har vært skogbranner i en rekke land langs Middelhavet den siste uken. Foto: Jonas Nilsson/VG