Sjokkbilder fra USA: Rammet av ekstremtørke – og 80 skogbranner

Ekstremtørken i USA har ført til massive skogbranner, ødelagte avlinger og uttørkede innsjøer. Store deler av landet er rammet av tørken.

Av Vilde Haugen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

I takt med den stadig mer ekstreme tørken i de vestlige delene av USA, har flere av landets vannreservoarer krympet kraftig. Dersom tørken vedvarer, tvinges et av Californias største vannkraftverk til å måtte stoppe strømproduksjonen.

Til vanlig bidrar Lake Oroville i California til å forsyne vann til en fjerdedel av avlingene i USA hvert år. Nå frykter lokale myndigheter at innsjøen vil nå rekordlave nivåer innen utgangen av august, melder AP.

SNART TOM: Lake Oroville i California er på vei mot rekordlav vannstand. Mot slutten av sommeren risikerer et av landets største vannkraftverk å måtte stoppe opp strømproduksjonen. Foto: Justin Sullivan / AFP

Dersom vannstanden synker under 195 meter, må myndighetene stenge av produksjonen på kraftstasjonen Edward Hyatt, som supplerer store deler av delstatens energi. Vannkraftverket har vært i drift siden slutten av 1960-tallet, og har siden da kun stoppet opp driften én gang tidligere på grunn av lav vannstand.

Samtidig er Lake Mead, som er landets største reservoar og vannkilde til 20 millioner mennesker, redusert til 35 prosent av opprinnelig kapasitet. Det er det laveste nivået siden reservoaret ble fylt opp i 1935, skriver The Scientific American.

forrige





fullskjerm neste FØR: Lake Oroville i august 2014.

Over 80 skogbranner

Samtidig raser over 80 forskjellige skogbranner i landet. Så langt har brannene slukt over en million mål med land, og nesten 22.000 brannmenn og hjelpepersonell er i aksjon over hele landet, ifølge National Interagency Fire Center.

Røyk fra branner på USAs vestkyst har skapt problemer helt frem til New York – på motsatt side av kontinentet. Den største brannen – som befinner seg i Fremont-Winema National Forest i Oregon og en større enn storbyen Los Angeles – har herjet sin 6. juli.

forrige











fullskjerm neste I AKSJON: En brannmann kjemper mot skogbrannen i Oregon, der flere tusen brannmenn er i aksjon for å temme flammene.

Til CNN uttaler en talsperson at brannen, som har fått navnet «Bootleg Fire», hittil har ødelagt minst 21 hjem og truer over 5000 flere. Fortsatt er rundt 78 prosent av brannen ute av kontroll.

Nær grensen mellom California og Nevada har Tamarack-brannen vokst til over 240 kvadratkilometer, et område på størrelse med hele Stavanger kommune. Brannen har rast siden 4. juli etter at flere lyn slo ned nær Alpine County.

Delstatene Montana og Idaho er også hardt rammet av skogbranner, med henholdsvis 18 og 17 pågående branner.

Frykter flammetornadoer

Ifølge New York Times er Bootleg Fire så stor at den endrer været. En talsperson for statlig skog i USA har uttalt til avisen at mens det normalt sett er været som forutsier hvordan en brann vil bli, er det i dette tilfellet motsatt. I tillegg til å generere store mengder energi og varme, påvirkes også vindretningen – og dermed spredningen – av brannen.

Flere steder rapporteres det om små virvelvinder, og nå fryktes det at infernoet skal føre til flammetornadoer. De oppstår på samme måte som en vanlig tornado, men er mye farligere på grunn av den varme luften.

Ifølge meteorolog Eli Kari Gjengedal kan et slikt værfenomen også oppstå i Norge. For øyeblikket er det brannfare i store deler av landet, og senest i går måtte nødetater avverge spredning av en brann langs Gjøvikbanen.

– Tornadoer er det mest aggressive vi har i atmosfæren, og når du da i tillegg får flammer inn i dette, da er det livsfarlig, sier hun til TV 2.

les også Enorme skogbranner: – Hvis dere ikke reiser, er dere døde

Har bygd seg opp

Ekstremtørken er et resultat av over 20 år med høye temperaturer, ifølge The Scientific American. Selv om nyere hetebølger har bidratt til å drive den til sin nåværende tilstand, har forholdene bygget seg opp i 20 år.

– Siden rundt år 2000 eller sent på 1990-tallet, har vi sett mange år med mindre nedbør enn normalt, uttaler klimatolog David Simeral fra Desert Research Institute til TSA.

KLAMRET SEG FAST: Denne bjørnungen ble funnet av brannvesenet i et tre like etter skogbrannens herjinger i Oregon. Foto: Bryan Daniels / Bootleg Fire Incident Command

2020 ble registrert som det tredje tørreste året på to tiår.

Ekstremtørken dekker i skrivende stund 96 prosent av de syv delstatene Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon og Washington. Omtrent halvparten av USAs befolkning er bosatt i de tørkerammede områdene, som har vært spesielt vanskelig særlig for bøndene.

Vannmangel fører til langt færre avlinger, og mange har sett seg nødt til å selge deler av husdyrbestandene sine på grunn av mangel på dyrefôr.

– Vannmangel for en bonde betyr ingen avling, ingen matvarer og en svært begrenset evne til å ta vare på familien sin, sier administrerende direktør i Family Farm Allience til TSA.