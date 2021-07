FAVORITT: Denne tallerkenen kjøpte besteforeldrene til Nathan i Oslo for ti år siden. De er selv fra Nederland. Foto: Privat

Nathan knuste favoritt-tallerken fra Norge – fikk ny via Twitter

Da 11 år gamle Nathan knuste tallerkenen besteforeldrene kjøpte på norgesferie for ti år siden var gode råd dyre. Heldigvis var det hjelp å finne for gutten.

Av Lara Rashid

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Igmar Palsenberg er fra Nederland og har to sønner med autisme. Lørdag i forrige uke tvitret han om en tallerken fra Norge, som hans yngste sønn mistet i bakken.

«Jeg trenger hjelp. Min yngste sønns tallerken falt i bakken og knuste. Han er svært knyttet til tallerkenen på grunn av diagnosen sin. Vet noen om man kan få tak i den? Den ble kjøpt i Norge for ti år siden».

Tweeten ble delt langt over 1000 ganger og fikk flere hundre likes.

– Besteforeldrene til barna var på ferie i Norge for ti år siden og kjøpte blant annet denne tallerkenen til vår yngste sønn, som han raskt ble knyttet til, sier Palsenberg til VG.

PAPPA: Igmar Palsenbergs tallerkenjakt på Twitter endte med suksess. Foto: Privat

Tallerkenen, som har et motiv med en elg, en isbjørn og en hjort som klemmer hverandre og teksten «Friends from Norway» har blitt brukt daglig siden sønnen var to år gammel.

Også de gangene familien dro på ferie.

Reddende engel

Palsenberg kontaktet firmaet som produserte tallerkenen, men den viste seg å være ut av produksjon.

Tirsdag kom likevel hjelpen. Da skrev Palsenberg på Twitter at de har funnet en ny tallerken. En dame som hadde et likt sett med tallerkener hadde fått med seg jakten på ny tallerken via en norsk Facebook-gruppe.

Hun, som nå naturligvis er familiens reddende engel, har lovet å sende sin tallerken til familien i Nederland.

– Det er helt fantastisk! Tenk at etter ti år var det noen som hadde akkurat det samme settet. Det betyr veldig mye for oss., smiler far i familien.

Vanskelig med endringer

Han forteller hvorfor sønnen Nathan har blitt så glad i akkurat denne tallerkenen:

– Det er en veldig fin tallerken, og sønnen vår liker spesielt tegningene på den. Også er den veldig spesiell fordi han fikk den i gave av sine besteforeldre. Det at den er knust nå er en endring for ham, og mange med autisme takler ikke endringer så godt på grunn av diagnosen, sier Palsenberg.

Palsenberg sier at familien hans har trent på endringer siden barna var små, men at barn med autisme er forskjellige.

FAMILIE: Nathan (til høyre) med broren Ruben og mamma Ingrid Palsenberg-Hageman. Foto: Privat

– For noen barn med autisme er små endringer i hverdagen for mye å håndtere. Da kan det resultere i at barnet nekter å spise eller drikke, sier han.

– Det er derfor vi vil spre bevissthet rundt autisme. Alle familier er forskjellige, og ikke alle barn med autisme håndterer forandringer i hverdagen. Jeg vil at folk skal ta diagnosen på alvor, og be om hjelp, forklarer Palsenberg om hvorfor han ønsker å fortelle denne historien.

– Ingen vet hvorfor det er vanskelig

Professor i psykologi ved OsloMet, Svein Eikseth sier til VG at det er usikkert hvorfor folk med autisme sliter med endringer i hverdagen.

– Det er ingen som vet hvorfor det er vanskelig. Det at endringer i hverdagen er så krevende er en av symptomene på autisme. Men hva som er årsaken til autisme vet vi lite om. Det vi vet er at folk med autisme har en genetisk sårbarhet.

PSYKOLOG: Svein Eikseth er professor i psykologi ved OsloMet og har ledet flere forskningsprosjekter på autisme. Foto: Privat

Eikseth sier at mange med autisme sliter med å forholde seg til endringer i miljøet.

– Det kan dreie seg om alt fra at møbler må stå på riktig plass, at man kjører samme bilrute eller andre minimale endringer. For mennesker med autisme skal ting være som det har vært før, sier han.

– Folk reagerer veldig forskjellig. Noen reagerer med ekstremt sinne, utagerer og av og til med selvskading, mens andre reagerer ikke så sterkt. Dette er veldig individuelt.

Kan trene på å forholde seg til endringer

Eikseth sier god hjelp og oppfølging kan gjøre at reaksjonene ikke eskalerer.

– For eksempel kan man begynne å trene på å forholde seg til endringer i hverdagen. Men jeg ville anbefalt familier om å begynne med de vanene som er minst problematisk. Sånn kan man vise barn som sliter med autisme at verden står, selv om noe har endrer seg.

Eikseth forteller om et eksempel han jobbet med hvor et barn ikke ville drikke melk etter at det kom et norsk flagg på melkekartongen, i forbindelse med 17.-mai.

– Ifølge barnet var det ikke den samme melken som før, sier han.

Viktig å få tidlig diagnose

Han sier at det er viktig å starte med behandlingen tidlig for å hjelpe barn med autisme med å utvikle språk, lek og sosiale ferdigheter.

– Autisme er veldig alvorlig, og barn som har det må få tidlig diagnose og behandling. Det er helt primært, og en tidlig behandling vil kunne gi bedre utsikter.

– Slik kan man redusere utfordringene til barn med autisme, og heller fremme ferdighetene.