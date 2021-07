JAG GILLAR TEGNELL: Svea (58) med hunden Enzo (tv.) er en av de som bifaller den svenske strategien, mens Patrik Bekkestø (40) (th.) er uenig. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Sverige på vei ut av pandemien: − Vi har gjort en super jobb

SVERIGE (VG) 16 måneder etter at Sverige vakte internasjonal oppsikt med sin pandemi-strategi, har landet det høyeste antallet covid-dødsfall i Norden. På gaten i Göteborg er svenskene selv stort sett fornøyd med egen innsats.

Da covid-19 snudde verden på hodet våren 2020, gikk Sverige sin egen vei. Mens Norge stengte ned samfunnet for å stagge smittespredningen, holdt Sverige stort sett åpent.

Over ett år og tre corona-bølger senere har Sverige registrert nesten ti ganger så mange covid-dødsfall som Norge per 100.000 innbygger. Over 14.600 svensker har så langt omkommet av eller med covid-19. I Norge er tallet under 800.

Den svenske coronakommisjonen slaktet regjeringens håndtering av pandemien i eldreomsorgen under den første bølgen. Sverige mislyktes i å beskytte sine eldre, konkluderte kommisjonen i første del av en pågående vurdering, publisert i vinter.

Likevel, da statsminister Stefan Löfven nylig måtte gå av, bunnet regjeringskrisen i boligpolitikk – ikke coronavirus.

Og på VGs rundtur i Göteborg, er tendensen tydelig: Stort sett er svenskene godt fornøyde med egen innsats.

– Selv om Sverige har vært utskjelt hele veien, synes jeg vi har gjort en super jobb, sier Svea (58), som er på tur med hunden Enzo i sentrum.

Av 10 personer VG snakker med på gaten, er bare én uenig med Svea. Han heter Patrik Brekkestø (40) og har en norsk mormor.

– Jeg skjønner ikke hvorfor ikke vi gjorde som dere og stengte ned, sier han.

– Du ser jo selv hvor mange som er ute på gaten, og sånn har det jo vært nesten hele tiden.

Den svenske modellen

Da Norge erklærte unntakstilstand i mars i fjor og vedtok de strengeste tiltakene siden andre verdenskrig for å bekjempe coronaviruset, lot den svenske regjeringen barer, treningssentre, butikker og skoler holde åpent.

Den som geleidet regjeringens beslutning, var statsepidemiolog og siden verdenskjendis Anders Tegnell. Sjefen for den svenske Folkhälsomyndigheten har møtt mye kritikk internasjonalt for å ha latt være å stenge ned, men i Sverige dyrkes han nesten som en nasjonalhelt. Utenfor toalettet på en burgerrestaurant i Göteborg står et bilde av Tegnell med armene i kors og beskjeden: Wash your hands.

VASK HENDENE: Statsepidemiolog Anders Tegnell har blitt et varemerke i Sverige som brukes flittig for å oppfordre folk til å følge smittevernreglene. Her på en burgerrestaurant i Göteborg. Foto: Naina Helén Jåma / VG

–Jeg tror vi er tiltrukket av Tegnell fordi alle hans beslutninger er vitenskapelig fundert, sier professor ved Göteborgs universitet Lotta Dellve, som har forsket på tillitsbygging i svensk arbeidsliv i flere tiår, til VG på telefon.

– Vi liker at beslutninger bygger på kunnskap, og vi liker at politikerne lytter til den kunnskapen, sier Dellve.

– Jeg var livredd

Den svenske modellen gir fagfolk stor innflytelse. Selv om Tegnells beskjeder bare hadde rådgivende kraft, fulgte regjeringen stort sett etter.

SOMMER: Da VG besøkte Göteborg var byens gater fyllt av musikk og folkeliv. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Vi er glad i den modellen, sier Anders Kullbratt, assisterende sykehusdirektør på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan, en billedskjønn småby sørvest i Sverige.

– Politikerne skal ta de strategiske beslutningene, men når det kommer til spørsmål som krever spesialistkompetanse, skal kompetente fagfolk ta dem, sier han.

Helsesektoren har kjent konsekvensene av pandemien sterkest på kroppen, både i Sverige, Norge og i andre land. Våren 2020 ble arbeidshverdagen til intensivsykepleier Sara Ejnell Svensson og hennes kolleger på NÄL snudd på hodet da pasienter strømmet inn på sykehuset.

KLAR FOR KRIG: Av og til bruker intensivsykepleier Sara Ejnell Svensson gassmaske for å beskytte seg selv mot covid-smittede pasienter. -- Da pleier jeg å smile så stort jeg bare kan, for at det ikke skal se så skummelt ut, forteller hun.

– Jeg var livredd, forteller Svensson.

De manglet beskyttelsesutstyr og visste dessuten lite om hvordan viruset smittet. De aller fleste pasientene var mellom 40 og 70 år, men intensivavdelingen tok også imot barn med virus som rev i kroppen. Svensson skrubbet kroppen febrilsk i dusjen hver kveld før hun dro hjem for å minske risikoen for å ta med viruset hjem til småbarna hjemme.

– Jeg får grøsninger hver gang jeg tenker på det vi har vært med på, sier hun nå.

– Individets ansvar

Likevel, da Svensson og Kullbratt møter VG utenfor sykehuset – i tråd med det rådende besøksforbudet – er begge tilfreds med Sveriges pandemirespons.

Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Man kan alltid ønske at man hadde handlet enda raskere, men generelt er vi fornøyde med de beslutningene myndighetene tok, sier Kullbratt, til tross for at sykehuspersonalet har jobbet på spreng i store perioder de siste 16 månedene for å takle presset.

Svensson nikker. Hun er utslitt, forteller hun, men enig.

– Jeg synes de svenske beslutningene var riktige, men på individnivå var jeg frustrert. Når folk gikk ut og festet og levde normalt, uroet det meg utrolig mye. Jeg fulgte jo reglene.

Men det var jo bare anbefalinger?

– Ja, men det burde holdt. Jeg fulgte dem jo, sier intensivsykepleieren.

BILL.MRK FYSISK KJÆRLIGHET: Gatekunstneren Pärra (52) lager en helt ekte kontaktannonse for Liz. Hun liker Hellas og Delfiner og leter etter en mann hun kan lage mat med. Pärra begynte å male kontaktannonser for 20 år siden, etter han forsøkte å lage sin egen. -- Jeg fikk ingen romantiske forespørsler, men veldig mange kontaktet meg fordi de ville at jeg skulle lage en annonse til dem, sier han. Nå håper han på at veggkunsten kan bidra til å oppmuntre folk til å møtes på ordentlig, heller enn på internett. -- Pandemien har normalisert digitaliseringen av livene våre, sier han. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Ingen dugnad i Sverige

Dugnadsånden ville aldri appellert til svenskene, mener forskerne Cathrine Holst og Jostein Askim, som diskuterte forskjeller mellom Norge og Sverige i håndteringen av pandemien i podkasten Universitetsplassen forrige uke.

– Det finnes et sterkere «vi» i Norge, der vi står sammen og har dugnad, sa Holst til Aftenposten onsdag.

Holst og Askim mener Norge nå burde legge dugnadsbegrepet dødt.

– Det fungerte i en kort periode, men du kan ikke ha dugnad i ett og et halvt år, sier Holst til VG på telefon.

De mener også norske medier bør slutte å fokusere så mye på Anders Tegnell.

– Det har vært fascinerende å diskutere Sverige, men det kan flytte fokuset bort fra våre egne problemer, sier Holst.