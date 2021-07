Kina blir mektigere: Dette er konsekvensene

Kina vil snart kunne passere USA som verdens største økonomi. Det teknologiske kappløpet er i gang og Kina trapper opp cyberkrigen. Hvordan vil det prege Norge?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

11. mars i år vedtok Kinas kommunistpartis sin 14. femårsplan. Her staker lederne for verdens mest folkerike land ut kursen for de neste fem årene.