Forsker om Trumps Sverige-telefon: Dårlig tegn for Vesten

Trumps involvering i rapper-arrestasjonen i Sverige er skadelig for tilliten mellom Sverige og USA, sier USA-ekspert.

– Det er et dårlig tegn for land i Vesten at de ikke kan ta for gitt at USAs president mener de er godtfungerende demokratier. Det gjør det vanskelig for Sverige og andre land å stole på USA.

Det sier Jennifer Leigh Bailey, professor i statsvitenskap ved NTNU, om Donald Trumps forsøk på å påvirke arrestasjonen av den amerikanske rapperen A$AP Rocky i Sverige.

Rapperen ble pågrepet i Stockhom 3. juli, etter et slagsmål, og må sitte i varetekt fram til 30. juli. 19. juli ringte Trump direkte til Sveriges statsminister Stefan Löfven «for å se hva vi kan gjøre for å hjelpe A$AP Rocky», som Trump skrev på Twitter.

Stefan Löfven svarte at han ikke kommer til å gripe inn i saken.

HØRTE IKKE PÅ TRUMP: Sveriges statsminister Stefan Löfven. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Den svenske regjeringen hverken kan eller kommer til å forsøke og påvirke påtalemyndighetene eller domstolene, sa Löfven til det svenske nyhetsbyrået TT.

Det likte «The Donald» dårlig.

– Innenrikspolitisk beskjed

Professor Bailey sier at telefonen fra Trump først og fremst var en politisk beskjed rettet til USAs afro-amerikanske befolkning, og bare sekundært et forsøk på å hjelpe rapperen.

UFORSIKTIG MED VENNER: - Trump er mer forsiktig med motstandere som Putin og Kim Jong-un, enn han er med land som USA tradisjonelt er venner med, sier Jennifer Leigh Bailey, professor i statsvitenskap ved NTNU. Foto: NTNU

– Hadde Trump vært virkelig bekymret, kunne han ha tatt en privat telefon til Löfven. Det gjorde han ikke. I stedet gjorde han det offentlig. Det er et tegn på at det bare er et spill overfor afro-amerikanerne i USA, for å vise dem at han ikke er rasist, sier hun,og legger til:

– Det burde mye til før en Amerikansk president skulle gripe inn i innenriks politikk til et etablert demokratisk land som Sverige.

– Svekker alliansen

Hun mener at Trumps telefon er et signal som kan skape bekymring for flere europeiske land.

– Det er et dårlig tegn for land i Vesten at de ikke kan ta for gitt at USAs president mener de er godtfungerende demokratier. Det svekker alliansen mellom Europa og USA. Det kan føre til at Europa må ruste opp selv, hvis de føler at de ikke lenger kan stole på USA, sier Bailey.

Trumps forsøk på innblanding i svensk etterforskning har fått flere til å reagere.

– Gjørmebryting

– Jeg synes det er riktig av regjeringen å ikke gi seg inn på gjørmebryting med Trump. Det er hans element og skal ikke være Sveriges, sier tidligere svensk statsminister og utenriksminister Carl Bildt til Aftonbladet. Han har også twitret om saken.

– Dette er inkompetanse på fascinerende høyt nivå, sier Ketil Raknes, doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Kristiania og tidligere statssekretær om Trumps innblanding.

I USA har presidenten visse fullmakter til å gripe inn i rettsprosesser. Blant annet kan presidenten benåde fanger - noe som tradisjonelt gjøres av presidenter mot slutten av deres periode.

Noe liknende finnes ikke i Sverige, forklarer Raknes.

- Trumps rådgivere har garantert forklart ham hvordan ting foregår i Sverige, rettslig sett. Likevel mener han at gjennom sin vanvittige personlighet skal klare å endre dette. Saken er illustrerende for hvordan han ser på politikk. Han ansetter sine egne barn og venner, og forstår ikke hvorfor man ikke kan gjøre hverandre tjenester.

– Jobber for å tekkes Trump

Raknes tror ikke den lille konflikten mellom Sverige og USA skader forholdet mellom landene - på lang sikt. Det som blir avgjørende på kort sikt er Trumps personlige syn på Sverige.

KLEINT: – Det har sikkert vært mange flaue telefonsamtaler i politikk, men for Löfven har nok denne vært en av de kleineste. Löfven hadde nok foretrukket at Trump aldri hadde ringt, sier Ketil Raknes, doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Kristiania og tidligere statssekretær om Trumps innblanding. Foto: Privat

– Amerikansk UD vet godt at den svenske statsministeren ikke kan blande seg inn i pågående rettssaker. Men Donald Trump er jo president, og hans personlige syn på ting har stor innvirkning på amerikansk utenrikspolitikk. Hvis han bærer nag til enkeltmennesker eller land, så ser vi at det har betydning, sier han.

Mange land er klar over hvordan den sittende amerikanske presidenten lar seg lede av egne innfall, og forsøker å utnytte situasjonen til sin fordel, forklarer han.

– Japan og Frankrike er eksempler på land som har gjort ting de ikke hadde gjort med andre amerikanske presidenter, for å tekkes Trump. Frankrike inviterte ham til diger militærparade og de største slottene, for de vet at han er glad i pomp og prakt. Japan smigrer ham så godt de kan, og tar ham med på golf.

Dette er ikke første gang Trump trekker Sverige inn i amerikansk innenrikspolitikk. Under et valgkamparrangement i 2017 brukte han landet som argument for et strengere innvandringsregime.

