EVAKUERES: Over 3000 mennesker oppholdt seg ifølge politiet på kjøpesenteret Cielo Vista da skytingen startet. Foto: Jorge Salgado, Reuters

Bernie Sanders: - Folk ser til USA og lurer på hva som skjer

Etter masseskytingen som tok livet av 20 personer, går Bernie Sanders hardt ut mot den amerikanske våpenlobbyen.

Bernie Sanders, en av Demokratenes presidentkandidater, uttrykker etter masseskytingen i El Paso lørdag frustrasjon over at masseskytinger har blitt «normalt» over hele landet.

Skytingen i El Paso lørdag, som tok livet av 20 personer og skadet 26, er den åttende dødeligste masseskytingen i USAs historie, ifølge CNNs oversikt. Fire av de ti dødeligste har funnet sted i Texas.

Sanders skylder på den amerikanske våpenlobbyen National Rifle Association (NRA) og deres allierte i kongressen etter masseskytingen ved et kjøpesenter i El Paso lørdag.

– Det er ikke kun i dag, det har skjedd flere ganger i uka, sa senator Bernie Sanders til pressen.

– Over hele verden ser folk til USA og lurer på hva som skjer. Hva er situasjonen når det kommer til mental helse i Amerika, når man gang på gang på gang ser slike ubeskrivelige skrekkhendelser, tilføyde senatoren.

UT MOT NRA: Bernie Sanders snakket lørdag på en konferanse i Las Vegas. Foto: AP

Politiet har foreløpig ikke gått ut med navn på den antatte gjerningsmannen, men bekreftet natt til søndag at de har pågrepet en hvit 21 år gammel mann, og at han overga seg selv til politiet inne på kjøpesenteret.

Han kritiserte det republikanske senatets lederskap for at de er «mer bekymret for å gjøre NRA til lags enn å lytte til majoriteten av det amerikanske folk», og sa at president Donald Trump «har et ansvar for å støtte en lovgiving om våpensikkerhet bygget på sunn fornuft».

USAs president Donald Trump skriver natt til søndag på Twitter at det ikke finnes unnskyldninger for å drepe uskyldige mennesker, og at han står sammen med resten av USAs befolkning i å fordømme «dagens hatefulle handling».

Flere andre demokratiske presidentkandidater kritiserer også USAs ledelse etter skytingen.

– Dette angrepet er en tragisk påminnelse om at myndighetene har sviktet når det kommer til sin mest grunnleggende jobb: Å beskytte amerikanske liv. Vi trenger en våpenreform nå, sier ordføreren for San Antonio Julián Castro i en uttalelse, skriver NBC.

Tidligere visepresident Joe Biden går også hardt ut mot våpenlobbyen, skriver AP:

– Dett er en sykdom. Dette er mer enn vi noen kan skal tolerere. Vi kan slå NRA, vi kan slå våpenprodusentene, sier han.

Publisert: 04.08.19 kl. 04:41 Oppdatert: 04.08.19 kl. 05:05