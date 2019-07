DEMONSTRASJON: Stearinlys utenfor innenriksdepartementet i Bucuresti, til minne om en tenåringen Alexandra. Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Alexandra (15) forsøkte å varsle politiet – ble drept

Først 19 timer etter at 15 år gamle Alexandra ringte nødnummeret og fortalte at hun var bortført, ransaket politiet kidnapperens hus. Der ble hun funnet drept.

Hilde Kristine Misje

NTB

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

65 år gamle Gheorghe Dinca tilsto søndag å ha tatt livet av 15-åringen, som forsvant onsdag denne uken, samt 19 år gamle Luiza, som har vært savnet siden april. Det skriver avisen Romania Insider, som viser til det rumenske mediebyrået Mediafax.

15 år gamle Alexandra ble bortført onsdag mens hun prøvde å haike til hjembyen sin i det sørlige Romania. Torsdag greide hun tre ganger å ringe nødnummeret og gi indikasjoner om hvor hun ble holdt fanget av bilføreren som tok henne opp.

Jenta ropte «Nå kommer han, nå kommer han», før samtalen ble brutt.

Les også: Ungt par funnet drept – tidenes verste kjærlighetshistorie

Tre hus ble undersøkt av politiet før de endelig fant ut hvilket hus hun hadde vært i, over tolv timer etter telefonsamtalene. Så ba politiet om ransakelsesordre, enda det ikke er nødvendig i akutte tilfeller, og ventet til dagen etter før de gikk inn i huset – 19 timer etter jentas siste anrop.

TILSTO: Romansk politi eskorterer mannen som har tilstått å ha drept Alexandra ut fra retten i Romania. Foto: BOGDAN DANESCU / EPA

Lignende tilfeller

Til nyhetsbyrået Agerpres sier mannens advokat, Alexandru Bogdan, at de to tenåringsjentene ble med mannen frivillig. Han har forklart at i begge tilfellene skal det ha oppstått en konflikt i etterkant, hvorpå mannens slag førte til at de to døde.

65-åringen ble pågrepet lørdag etter at politiet ransaket huset hans og fant levninger etter 15-åringen og noen av smykkene hennes. Han nektet først for å ha møtt jenta.

Drapet har rystet Romania, fordi politiet ikke greide å forhindre det.

LETER ETTER BEVIS: En kriminaltekniker undersøker den pågrepne mannens bil. Mannen skal ha plukket opp Alexandra da hun haiket hjem. Foto: BOGDAN DANESCU / EPA

Denne uken kritiserte foreldre hennes politiets håndtering av saken. Ifølge dem skal en polititjenestemann ha antydet at hun kunne ha stukket av med en kjæreste da de meldte henne savnet.

les også Politiet står overfor en drapsgåte: Se dokumentarserien «The Detectives: Murder on the Streets»

Ifølge New York Times har polititjenestemennene i saken forklart at domstolen nektet dem å gå inn i huset før klokken 18 på kvelden. Politisjef Ioan Buda har senere innrømt at betjentene kunne funnet andre løsninger, slik at de kunne tatt seg inn på området.

Krever at regjeringen går av

Lørdag var flere tusen demonstranter samlet i Bucuresti etter at landets politisjef måtte gå av fordi politiet ikke greide å forhindre drapet på 15-åringen.

Mens de ropte slagord mot et inkompetent politi og krevde at regjeringen må gå av, la de blomster på et spontant minnested for jenta utenfor innenriksdepartementet.

Demonstranter holdt opp en plakat med påskriften «Romania er drept», mens de marsjerte gjennom Bucuresti lørdag. Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Innenriksminister Nicolae Moga kunngjorde fredag at politisjef Ioan Buda var avsatt. To andre politisjefer er også avsatt, skriver New York Times.

Saken har truffet en nerve i Romania, og demonstrantene beskylder den sosialdemokratiske regjeringen for å svekke landets rettssystem med reformer som er sterkt kritisert av EU.

Romanias statsminister Viorica Dancila annonserte lørdag at hun vurderer å avholde en folkeavstemning knyttet til om det skal bli strengere straffer for alvorlig kriminalitet, som drap, voldtekt og overgrep mot barn etter drapet på Alexandra, skriver avisen The Independent.

Publisert: 29.07.19 kl. 00:08 Oppdatert: 29.07.19 kl. 00:22

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post