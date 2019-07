9 DØDE: Alle de omkomne var medlemmer av Umeås fallskjermklubb. Foto: Hanna Hjardar

De omkomne etter flystyrten i Umeå er identifisert.

Åtte fallskjermhoppere og én pilot omkom i ulykken. Alle var bosatt i Umeå.

Politiet i Sverige melder at den offisielle identifiseringen av de omkomne etter at et fly styrtet på øya Storasandskär i Umeå i Sverige er over.

Syv menn og to kvinner var om bord. Alle omkom.

Politiet opplyser i en pressemelding fredag, at blant personene som omkom var det en 20 år gammel mann, en 25 år gammel mann, en 26 år gammel kvinne to 26 år gamle menn, en 27 år gammel mann, en 40 år gammel kvinne, en 41 år gammel mann og en 55 år gammel mann.

Alle de ni som mistet livet var bosatt i Umeå og var svenske statsborgere. Én hadde dobbelt statsborgerskap.

Svensk politi skriver at de ikke kommer til å komme med ytterligere opplysninger om de omkomne.

Fallskjermklubb i Sorg

– Det som skjærer i meg er at det var altfor mange unge personer om bord, som hadde livet foran seg. Det var en helt vanlig hoppdag, men med uvanlig mange unge om bord, sa sjefinstruktør Johan Fjellström til VG tirsdag.

MINNES DE OMKOMNE: Utenfor Umeås fallskjermklubb har flere har lagt blomster og lys. Foto: Hanna Hjardar, VG

Alle de ni omkomne var medlemmer i fallskjermklubben på Umeå. En liten klubb som har rundt 25 aktive medlemmer.

Fallskjermklubben la tirsdag ut en uttalelse på sine nettsider.

– Våre hjerter blør og tårene slutter ikke å renne, skriver de.

Ukjent årsak

Årsaken til styrten er foreløpig ikke kjent, og ulykken er under etterforskning av den svenske havarikommisjonen. Tidligere i uken opplyste havarikommisjonen at flyet separerte seg i luften.

Delene etter vraket ble funnet spredt rundt på ulykkesstedet og Hans Ytterberg i den svenske havarikommisjonen sa under en pressekonferanse mandag at det derfor kunne ta tid. Onsdag startet arbeidet med å frakte delene fra ulykkesstedet, skriver Expressen.

Vrakdelene skal transporteres til undersøkelsessted til havarikommisjonen for videre undersøkelser.

Publisert: 19.07.19 kl. 16:31