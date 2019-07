ETTERLYST: Disse to er etterlyst av politiet mistenkte for å stå bak i viralvideo hvor kvinnen slikker en isboks, og setter den tilbake i fryseren. Foto: Politiet

Slikket is i butikk – risikerer 20 års fengsel

En kvinne risikerer opp til 20 års fengsel etter å ha slikket en boks med is og satt den tilbake i en butikk i den amerikanske delstaten Texas.

En video, fra 28. juni, sett av mange millioner på sosiale medier viser kvinnen ta ut en boks med is, åpne den, slikker på den, før hun setter den tilbake, mens personen som filmer sier:

– Slikk den, slikk den. Oooh, din idiot. Sett den tilbake, sett den tilbake...

Torsdag la politiet ut overvåkningsbilder av det de mener er kvinnen som slikket isen og mannen som filmet.

Nå jobber de med å bekrefte kvinnens identitet, slik at de kan arrestere henne og sikte henne.

Ifølge CBS er strafferammen på mellom to og 20 år i fengsel.

– Vi fatter ikke at noen kan gjøre noe sånt. Vi behandler denne saken seriøst, sier byens sikkerhetssjef Gerald Williamson ifølge CBS.

Blue Bell, selskapet bak den omtalte isboksen, føler seg trygge på at boksen ikke ble kjøpt.

– Vi klarte å finne ut hvor videoen var filmet, og føler oss trygge på at vi har funnet isboksen det er snakk om. For å være helt sikre har vi fjernet alle boksene av den type is som videoen viser fra den aktuelle fryseren, skriver de i en pressemelding ifølge CBS.

Publisert: 05.07.19 kl. 03:29