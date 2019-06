ØKER IKKE NOK: Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte soldater i Forsvarets Spesialkommando på Rena tidligere i juni. Foto: Terje Bringedal

Norge faller bak på NATOs to-prosent liste

BRUSSEL (VG) Norge beveger seg langsomt mot NATOs to-prosent mål, men økningen er langt mindre enn det store flertallet av NATOs medlemsland. Det viser ferske tall som NATO-sjef Jens Stoltenberg legger frem tirsdag formiddag.

Mindre enn 10 minutter siden







Mens noen av NATOs fattigste land har prioritert forsvar knallhardt, viser NATOs tall av de norske forsvarsbudsjettene har en realvekst på beskjedne 18,6 prosent siden 2014, året da NATO-landene enstemmig satte 2024 som frist for å nå toprosentmålet.

NATOs anslag for 2019 er at Norge bruker 1,70 prosent av BNP på forsvar. Det plasserer landet på 13. plass i NATO-alliansen, ned fra plass nummer 10 i 2017.

– Realveksten for forsvarsbudsjettene i NATOs europeiske land og Canada er 3,9 prosent. Vi har nå fem år på rad med vekst. I løpet av neste år har medlemslandene økt forsvarsbudsjettene med 100 milliarder dollar, sa Jens Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

les også Fem år igjen: Norge mangler fortsatt toprosentplan i NATO

Øker mindre enn de sier

Det er et gap mellom regjeringens egne tall og NATOs statistikk: Foran NATOs toppmøte i fjor sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB at forsvarsbudsjettene hadde økt med 24 prosent siden 2014.

«Vi har økt over 30 prosent siden 2013», sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til VG i februar i år.

Men NATOs offisielle statistikk, laget for å sammenligne NATOs medlemsland på like vilkår, viser at økningen på 18,6 prosent plasserer Norge langt ned på listen som viser NATO-landenes vilje til å øke forsvarsbudsjettene.

På denne statistikken er Norge på 19. plass blant 29 medlemsland. Av de ni landene som ligger bak Norge, er tre land for lengst over to-prosent målet: USA, Storbritannia og Hellas.

NATO-landet Island har ikke egne militære styrker, derfor det der 28 land på denne listen.

les også NATO kommer Norge til unnsetning. Nå vil NATO-Stoltenberg ha betalt tilbake

Liten forståelse

– Andre allierte skjønner ikke at rike land i Nord-Europa, som Norge, Danmark, Holland og Tyskland, ikke viser større vilje til å satse på felles forsvar, sier en sentralt plassert kilde i NATO til VG.

Kilden sier at det på ingen måte er bare USAs president Donald Trump som presser på. Også demokratene i USA, samt en rekke europeiske land som har lagt fram troverdige planer for å nå to-prosent målet innen 2024, irriterer seg over at Norge ikke strekker seg lengre.

At Norge ikke øker forsvarsbudsjettene i tråd med forventningene, får nå praktiske følger for NATOs operative evne:

I forrige uke sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i et VG-intervju at Norge ikke klarer å innfri NATOs forventninger om stille styrker i den nye NATO-beredskapen «NATO Readiness Initiative», som skal stå i beredskap på 30 dagers varsel for NATO-alliansen.

les også Krever at Norges forsvar innfrir NATO-forpliktelser

– Det illustrerer godt hvorfor det norske forsvaret er for lite, sier NATO-kilden.

Litauen, hvor Telemark bataljon har deltatt i NATOs fremskutte styrke gjennom flere opphold, har til sammenligning økt forsvarsbudsjettet med 160 prosent siden 2014.

Alle land som grenser mot Russland, bortsett fra Norge, har nådd målet eller lagt fram planer om å nå målet på to prosent av BNP.

Canadas forsvarsbudsjett har økt med 36,8 prosent siden 2014. Også Tyskland har tatt grep og øker med 25 prosent., men ligger fortsatt langt bak Norge med 1,36 prosent av BNP.

Men på listen over hvordan landene investerer i nytt forsvarsmateriell, ligger Norge på fjerdeplass, etter Luxembourg, Slovakia og Tyrkia. Norge bruker 29,5 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer. NATOs måltall er 20 prosent.

Publisert: 25.06.19 kl. 10:51