SAVNET: Mackenzie Lueck har vært savnet siden 17. juni. Foto: Politiet

USA: Mackenzie (23) sporløst forsvunnet

I snart en uke har Mackenzie Lueck (23) vært savnet i Utah i USA. Politiet står fortsatt uten spor.

Etter å ha vært i begravelsen til sin bestemor fløy 23-åringen til Salt Lake City forrige mandag. Da hun landet sendte hun en melding til foreldrene, siden har de ikke hørt fra henne, skriver ABC News.

Ifølge politiet skal hun ha brukt tjenesten Lyft til å komme seg fra flyplassen.

– Vi har snakket med både Lyft og sjåføren, som har samarbeidet i etterforskningen, sier politisjef i Salt Lake City, Mike Brown, i en pressemelding.

Ifølge selskapet skal turen ha gått direkte fra flyplassen til destinasjonen som var bestilt – rundt 20 minutter unna der 23-åringen bor. Sjåføren skal ha hatt flere kunder like etter Lueck ble sluppet av.

Politiet påpeker i en pressemelding at de ikke har funnet noe i etterforskningen som tyder på at hun skal ha blitt skadet eller er i fare. Natt til mandag skriver de på Facebook at de fortsatt aktivt leter etter 23-åringen.

I løpet av uken hun har vært savnet har hun gått glipp av eksamen på Universitetet i Utah, bilen hennes skal være stå urørt, mobilen er avskrudd og katten hennes er hjemme. Bagasjen til 23-åringen er heller ikke funnet, skriver lokalavisen The Salt Lake Tribune.

– Det er veldig ulikt henne ikke å ta kontakt med meg. Vi snakker vanligvis sammen hver dag, sier Kennedy Stoner, som anser seg selv som en av Luecks beste venner, på en pressekonferanse søndag ifølge lokalavisen.

– Jeg er sikker på at noe er galt, la hun til.

Ifølge en annen venninne, Ashley Fine, skulle hun etter planen flydd til Los Angeles søndag for å delta i et bryllup.

– Hun har til og med arrangert bursdag for katten sin, så at hun ikke kommer hjem til den gir ingen mening, sa Fine på pressekonferansen.

Hun sa også at hun mistenkte at Lueck skulle møte noen, hun ser ingen annen grunn til at hun skulle bli satt av 20 minutter unna hjemme sitt.

Publisert: 24.06.19 kl. 02:48