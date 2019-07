Fransk pasient (42) død etter seks års diskusjon om passiv dødshjelp

Vincent Lambert (42) har dødd etter at legene sluttet å gi ham livsstøttebehandling.

Nå nettopp







Det bekreft Lamberts familie til nyhetsbyrået AFP.

Siden 2014 har det pågått en diskusjon i Frankrike om den 42 år gamle pasienten skal fortsette å motta livsstøttebehandling.

2. juli i år ble det bestemt av kassasjonsretten i Frankrike, at legene skulle få lov til å stanse den intravenøse behandlingen av Lambert, skriver BBC. Tirsdag begynte legene og koble av apparatene som har holdt ham i live.

– Dette er et forkledd drap, dette er eutanasi, sa Vincent Lamberts far til pressen som hadde møtt opp ved Sebastopol sykehus søndag, ifølge the Guardian.

Lambert pådro seg hjerneskader i en motorsykkelulykke på vei til jobb i 2008, og har vært i en vegetativ tilstand og blitt holdt kunstig i livet siden ulykken.

Kona hans har ment at han ikke ville ha ønsket å bli holdt kunstig i live, og insistert at han blir tatt av apparatene. Men foreldrene har stilt seg imot.

Moren mente Lambert bare var ufør, og at et forsøk på å ta ham av apparatene vil være det samme som dødshjelp. De valgte derfor å gå rettens vei for å hindre dødshjelpen, da kona og seks av hans åtte søsken besluttet å stanse den intravenøse matingen som har holdt ham i live.

Frankrikes øverste forvaltningsdomstol besluttet den gang at Lambert skulle få passiv dødshjelp. Foreldrene varslet da at de ville be Den europeiske menneskerettighetsdomstolen om hjelp, men i 2015 besluttet et panel av dommere i Strasbourg at å stanse den intravenøse behandlingen, ikke strider mot europeiske menneskerettighetslover.

Publisert: 11.07.19 kl. 12:55