Tåregass mot demonstranter utenfor Georgias nasjonalforsamling

Politiet bruker tåregass mot en stor gruppe demonstranter i Georgias hovedstad. Demonstrantene har forsøkt å storme nasjonalforsamlingen og krever at regjeringen går av.

Det er gjort minst to forsøk på å ta seg inn i nasjonalforsamlingen, ifølge AP. Noen demonstranter bærer skjold de har tatt fra politiet, og torsdag kveld ser det ikke ut til at tåregassen får folkemengden til å besinne seg.

Ifølge vitner Reuters har snakket med har politiet også skutt med gummikuler mot demonstrantene.

Mer enn 10.000 personer demonstrerer i byen etter at den russiske parlamentarikeren Sergeij Gavrilov holdt en tale i den georgiske nasjonalforsamlingen. Han er i landet som deltager på et internasjonalt forum for ortodokst kristne land.

Den russiske politikerens opptreden i det markert pro-vestlige landet har vekket reaksjoner. Georgia tapte i 2008 en kort, men blodig krig med Russland om utbryterregionene Abkhasia og Sør-Ossetia.

Bilder fra stedet viser en kaotisk situasjon med en stor folkemengde på stedet:

expand-left arrow-right BARKET SAMMEN: Politiet tok i bruk tåregass mot demonstranter utenfor Georgias nasjonalforsamling i hovedstaden Tbilisi torsdag kveld.

Ifølge nyhetsbyrået TASS skal konflikten for alvor ha tatt fart sa Gavrilov satt seg i stolen til parlamentets ordstyrer, og adresserte delegatene. Representanter for opposisjonen i landet skal ha forhindret at møtet fortsatte, og det ble besluttet at den russiske delegasjonen skulle dra.

Representanter for det regjerende partiet i Georgia skal ha sagt at de ikke var klar over at Gavrilov skulle innlede møtet, og at protokollen kan ha blitt brutt, skriver TASS.

Publisert: 20.06.19 kl. 22:59 Oppdatert: 20.06.19 kl. 23:22