Kina vil ha kriminell etterforskning etter demonstrasjonene i Hongkong

Kina fordømmer hærverket i Hongkongs folkevalgte forsamling og støtter en etterforskning av dem som stormet bygningen.

NTB

– Disse alvorlige og ulovlige handlingene tråkker på rettsordenen i Hongkong, undergraver Hongkongs samfunnsorden og skader Hongkongs grunnleggende interesser, heter det i en uttalelse tirsdag.

Den kinesiske rikskringkastingen beskriver mandagens protester som en åpenbar trussel mot forholdet mellom Kina og Hongkong, melder nyhetsbyrået Reuters.

En arbeider rydder opp utenfor hovedinngangen til den folkevalgte forsamlingen i Hongkong. Foto: Vincent Yu / AP / NTB scanpix

Demonstrantenes handlinger er ifølge Kina en direkte utfordring av systemet «ett land, to systemer». Systemet fungerer slik at Hongkong er en delvis selvstyrt by som kontrolleres av myndighetene i Beijing.

Titusener av Hongkongs innbyggere deltok mandag i en fredelig marsj i protest mot blant annet et lovforslag som åpnet for at innbyggere i Hongkong skulle kunne utleveres til Kina for å bli rettsforfulgt der. Forslaget er nå skrinlagt.

VAKTHOLD: Politi står vakt utenfor den lovgivende forsamlingen tirsdag lokal tid. Området er stengt etter de massive demonstrasjonene mandag. Foto: Vincent Yu /Ap photo

Demonstrantene krever også at Hongkongs øverste politiske leder Carrie Lam går av.

Før marsjen stormet hundrevis av demonstranter bygningen som huser den folkevalgte forsamlingen i Hongkong. De rev ned bilder, malte over symboler og malte slagord på veggene.

Politiet brukte tåregass, pepperspray og køller for å stanse demonstrantene.

Publisert: 02.07.19 kl. 07:44