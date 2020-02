SØRGENDE: Folk tenner lys ved kjøpesenteret der flere ble drept lørdag. Foto: Wason Wanichakorn / AP / NTB scanpix.

Minneseremoni for ofrene for massakren i Thailand

Flere hundre møtte søndag opp for å tenne lys og be bønner for de 29 som ble drept og 57 som ble såret i masseskytingen i den thailandske byen Korat.

NTB

Nå nettopp

Munker ledet bønneseremonien mens folk la ned blomster til minne om ofrene, ifølge Reuters.

– Jeg er her for å hedre de som døde. Jeg blir deprimert over at noe sånt kan skje, sier en av dem som møtte opp, Pacharida Sangthongsuk.

Flesteparten av dem som ble drept i lørdagens massakre, befant seg på kjøpesenteret Terminal 21. Skytteren forskanset seg med automatvåpen og ammunisjon han hadde stjålet fra militærbasen hvor han jobbet.

Langvarig kamp

Spesialstyrker kom raskt til stedet, men det tok 17 timer før de ved hjelp av kjøpesenterets overvåkingskamera greide å finne den 32 år gamle gjerningsmannen, Jakrapanth Thomma. Han ble skutt og drept på stedet.

Senteret ligger i Nakhon Ratchasima, hovedstad i provinsen med samme navn. Byen omtales som oftest som Korat.

Publisert: 09.02.20 kl. 19:15

Les også

Flere artikler

Fra andre aviser