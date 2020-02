KANDIDAT: Bernie Sanders vil stille til valg for demokratene. Fredag var Sanders på et valgkamp-arrangement i Santa Ana i California. Foto: RINGO CHIU / AFP

Washington Post: Russland prøver å hjelpe Sanders i nominasjonskampen

Ifølge avisen skal Bernie Sanders, som kjemper om å bli demokratenes presidentkandidat, ha blitt orientert av myndighetene. Han svarer med en klar beskjed til Putin.

Washington Post, som siterer ikke navngitte kilder med kjennskap til saken, skriver at Russland forsøker å påvirke demokratenes nominasjonskamp.

President Donald Trump og andre myndighets-ansatte skal også ha blitt informert, ifølge avisen.

Det er imidlertid ikke kjent hvordan Russland prøver å hjelpe Vermont-senatoren.

Amerikanske påtalemyndigheter har konkludert med at Russland i 2016 brukte sosiale medier til å løfte nominasjonsvalgkampen til Sanders – i et forsøk på å sverte Hillary Clinton.

– Hold deg unna amerikanske valg

I en uttalelse til Washington Post sier Sanders at han helt ærlig ikke bryr seg om hvem Russlands president Vladimir Putin ønsker som president i USA.

– Mitt budskap til Putin er klart: Hold deg unna amerikanske valg. Og som president vil jeg forsikre meg om at du gjør det, sier han.

Sanders henviser til Russlands innblanding i valget i 2016.

– Russland brukte internettpropaganda for å splitte vårt land, og min oppfatning er at de vil gjøre det igjen i 2020, sier han.

Spesialetterforsker Robert Mueller konkluderte i sin rapport med at Russland gjennom sosiale medier, hacking og kontakt med valgkampmedarbeidere forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016.

Blant annet utga russere ved selskapet Internet Research Agency (IRA) seg for å være amerikanske aktivister på sosiale medier og i kommentarfelt på nett.

Soleklar ledelse på meningsmålingene

I en fersk meningsmåling for Washington Post og ABC News, svarer 32 prosent av de spurte demokratene at de vil stemme på Sanders i nominasjonsvalget.

16 prosent sier at de vil stemme på tidligere visepresident Joe Biden, mens 15 prosent sier at de vil gi sin stemme til milliardæren Mike Bloomberg.

Sanders har dermed dobbelt så stor oppslutning som Biden, som inntil nylig ble regnet som klar favoritt til å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget i november.

Torsdag ble Roger Stone dømt til tre år og fire måneder i fengsel blant annet for å ha hindret etterforskningen i Representantenes hus om Russlands innblanding i Trumps valgkamp i 2016 og for å ha truet et vitne i Russland-etterforskningen.

I tillegg må Stone gjennomføre samfunnstjeneste, testes jevnlig for stoffmisbruk og betale en bot på 20.000 dollar.

Publisert: 21.02.20 kl. 22:31

