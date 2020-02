NY METODE: Helsemyndighetene i Hubei-provinsen har startet med en ny metode for å registrere smittede og døde av det nye coronaviruset. Foto: AFP / NTB SCANPIX

Kina tok i bruk ny diagnostisering: Kraftig økning i virusdøde

Tallet på døde og nye smittede i Kina steg kraftig torsdag etter at myndighetene endret måten de diagnostiserer smittede.

I den hardt rammede provinsen Hubei ble det rapportert om 242 dødsfall siste døgn. Det ble samtidig meldt om 14.840 nye pasienter, noe som er det største antallet registrert på en dag siden virusutbruddet startet i desember. Tallene er hentet fra den daglige oppdateringen om virusutbruddet.

Økningen bidrar til at det nå er 1355 døde og nær 60.000 smittede på landsbasis som følge av det nye coronaviruset. Oppdateringen kom bare timer etter at president Xi Jinping fortalte at myndighetenes strenge restriksjoner hadde gitt positive resultat.

Onsdag ble det opplyst at 94 personer hadde dødd siste døgn, og at det vart tegn til nedgang i nye smittetilfeller.

Endrer testmetode

Helsemyndighetene i Hubei opplyser at de utvider definisjonen av hvem som kan være smittet av viruset, som har fått navnet covid-19. De nye tallene inkluderer folk som er klinisk diagnostisert.

Det betyr at helsepersonell kan bruke røntgen av lungene i stedet for å gjennomføre en nukleinsyretest, som er en standard prøve for å påvise sykdom.

Kina har plassert om lag 56 millioner mennesker i det som kan omtales som en karantene i Hubei og delstatshovedstaden Wuhan. I tillegg er det innført reiserestriksjoner for millioner av mennesker i andre byer for å hindre spredningen av viruset.

Kina har fått ros av Verdens helseorganisasjon (WHO) for å være åpen om håndteringen av virusutbruddet. Landet har likevel fått kritikk for å underspille hvor alvorlig viruset var i starten av utbruddet.

Uvisst når utbruddet er over

WHO ga tirsdag det nye coronaviruset navnet covid-19. Organisasjonen tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan først ha blitt overført til en annen dyreart, før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan i Hubei.

Kinas fremste medisinske rådgivere sa onsdag at tallet på smittede faller i noen provinser og spår at epidemien vil nå toppen i februar.

– Jeg håper dette utbruddet er over i april, sa Zhong Nanshan. Epidemiologen er kjent for å ha bidratt til å få kontroll på sars-epidemien i 2003.

WHO understreket at stabiliseringen av smitte- og dødstallene må tolkes med enorm varsomhet, og at utbruddet fremdeles kan gå begge veier.

– Det er for tidlig å anslå begynnelsen, midten eller slutten av denne epidemien nå, sa Mike Ryan, WHOs sjef for kriseoperasjoner onsdag.

Publisert: 13.02.20 kl. 04:20

