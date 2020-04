ORDFØRER: Bill de Blasio er ordfører i New York City. Foto: Scott Heins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

New Yorks ordfører raser etter begravelse

New York-ordfører Bill de Blasio sier at det ikke lenger vil gis ut advarsler før de tyr til sterkere virkemidler dersom folk samler seg i store grupper.

– Min melding til det jødiske samfunnet, og alle andre samfunnsgrupper, er enkel: Tiden for å gi ut advarsler er forbi. Jeg har bedt New York-politiet anholde eller til og med arrestere de som samles i store grupper. Dette er for å stoppe denne sykdommen og redde liv. Punktum, skriver han på Twitter.

Utbruddet kom etter at han selv var vitne til en stor begravelse tirsdag kveld. Ifølge New York Times var begravelsen for en jødisk rabbiner som døde av coronaviruset, og fant sted i det ultraortodokse hasidiske miljøet i Williamsburg i Brooklyn.

– Det totalt uakseptable skjedde i Williamsburg i kveld. En stor begravelse midt i denne pandemien. Da jeg hørte det dro jeg ned selv for å sørge for at folkemengden spredde seg. Det jeg så vil ikke bli tolerert så lenge vi kjemper mot coronaviruset.

Bilder New York Times-journalist Reuven Blau har lagt ut fra begravelsen på Twitter viser hundrevis av mennesker stående som sild i tønne i gatene.

– Vi har mistet så mange de siste to månedene, og jeg forstår at instinktet er å samles i sorgen. Men store forsamlinger vil bare lede til flere dødsfall og flere familier i sorg. Vi kan ikke tillate det. Jeg har bedt politiet om å ha samme linje over hele byen: Nulltoleranse, sier borgermesteren.

De Blasios Twitter-triade fikk bystyremedlem Chaim Deutsch til å reagere:

– Hva? Dette må være en vits. Hengte ordføreren akkurat ut et spesifikt etnisk samfunn (et samfunn som har vært målet for den økende hatkriminaliteten i byen hans) for å være ikke-kompatible? Har han vært i en park i det siste? (Hva er det jeg sier – selvsagt har han det!), skriver Deutsch på Twitter.

Videre skriver han at alle selvsagt bør opprettholde sosial distanse og være forsiktige.

– De aller fleste har vært det. Med tall i positiv retning, kan vi se lyset i enden av tunnelen om, og bare om, folk fortsetter å være på vakt.

– Men å henge ut en samfunnsgruppe er latterlig. Alle nabolag har folk som ikke er følger retningslinjene. Å snakke om en helt etnisk gruppe som om vi stadig bryter retningslinjene er stereotypisk og inviterer til antisemittisme. Jeg er virkelig sjokkert.

På Twitter reageres det også på at utbruddet til de Blasios kommer samme dag som tusenvis samlet seg i byens gater for å følge forsvarets hyllest til helsepersonellet i byen med et flyshow.

Så langt har over 17.500 mistet livet som følge av coronaviruset i New York City, og over 64.000 ligger fortsatt på sykehus.















Publisert: 29.04.20 kl. 08:15

