Trump om Biden-anklagene: Han må ut å kjempe

Etter at Joe Biden i dag svarte på anklager om et angivelig seksuelt overgrep, fikk han senere på dagen støtte fra uventet hold. - Du kan på en måte si at jeg støtter han, sier president Donald Trump.

Trump har selv blitt anklaget for seksuelle overgrep. Han sier i et radiointervju med radioverten Dan Bongino at han også har vært «et offer for falske anklager».

– Jeg vil bare si til Joe Biden at han bare må ut å kjempe mot det, sier Trump i intervjuet, som har blitt sitert i flere medier.

Samtidig sier ikke Trump at han tror Tara Reade, som har anklaget Biden for de seksuelle overgrepene, lyver. Men han råder Biden til å fortsette å fornekte det, dersom det ikke skjedde.

– Jeg såg Tara og hun virker veldig troverdig, sier han.

Trump forteller at han har sett intervju med den nå avdøde moren til Reade, om at hun hørte om hendelsen for mange år siden. Også en tidligere nabo av Reade sier at hun hørte om anklagene allerede på 90-tallet.

– Så, du vet, du kan på en måte si at jeg støtter han. Men moren var veldig overbevisende, og vennene var veldig overbevisende, sier Trump i intervjuet.

Benekter anklagene

I dag svarte Biden på anklagene om det seksuelt overgrep mot Reade som skal ha funnet sted i 1993, mens han var senator.

– Dette er ikke sant, noe slikt fant aldri sted, sier Joe Biden i en uttalelse gjengitt i The Washington Post. Deretter besvarte han spørmål på det politisk TV-programmet The Morning Joe Show, på TV-kanalen MSNBC.

Universitet vil ikke offentliggjøre Biden-arkiv

Universitetet i Delaware sitter på arkivet fra Joe Bidens tid som Senator, da det seksuelle overgrepet skal ha skjedd. De sier at planen er å holde disse skjult til etter at Biden er ferdig i politikken.

Ifølge CNN har Universitetet i Delaware sagt at de ikke kommer til å utlevere dokumenter fra da Biden var senator på 90-tallet. De skal ha 1850 kasser med arkiv fra perioden.

Fikk arkivet i gave fra Biden

Flere mener nå at dette arkivet må offentliggjøres, for å få svar på om det kan inneholde et varsel fra Tara Reade. Reade sier selv at hun sendte inn et varsel da hun jobbet for Biden, men det har enda ikke blitt funnet.

Universitetet selv sier at planen alltid har vært å holde arkivet forseglet helt fram til to år etter at Biden er ferdig i politikken.

– Vi er for tiden i gang med å kurere samlingen, en prosess vi tror vil pågå frem til våren 2021, sier talsperson for universitetet, Andrea Boyle til CNN.

Universitetet skal ha fått arkivet fra Bidens tid som senator som en gave fra den tidligere visepresidenten i 2012.

– Innholdet kan bli tatt ut av kontekst

Biden selv mener at varselet Reade sier at hun meldte inn uansett ikke vil være i arkivet til universitetet i Delaware, da de ikke inneholder personaldokument. Om det hadde blitt gitt et varsel, sier han at de ville blitt arkivert i Nasjonalarkivet, som er offentlig.

– Jeg ber om at sekretariatet i senatet spør Nasjonalarkivet om å identifisere varselet og gjøre det tilgjengelig for pressen. Om det noen gang har vært et varsel, vil det være i arkivet, sier Biden i en uttalelse fredag.

Han vil likevel ikke at dokumentene Universitetet i Delaware har skal bli offentliggjort. I intervjuet sier han at innholdet i dokumentene kan komme til å bli «politisk ammunisjon» i presidentkampanjen.

– Om dokumentene blir frigitt kan innholdet bli tatt ut av kontekst, sier han i intervjuet med MSNBC.

Ifølge Biden inneholder arkivet mellom annet interne dokument om møter med statsledere.

