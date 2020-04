HØYE BØTER: Brudd på reglene kan bøtelegges med mellom 25 og 10.000 euro, noe som tilsvarer fra 286 til rundt 114.000 kroner. Foto: Annemor Larsen

Innfører maskeplikt i hele Tyskland – brudd kan gi over 100.000 kroner i bot

Tyskland innfører nå maskeplikt i hele landet på offentlig transport og i butikker.

Maskeplikten ble innført mandag morgen i 15 av de 16 delstatene i Tyskland. Den siste delstaten, Schleswig-Holstein, innfører påbudet onsdag, skriver tyske Welt.

Sachsen var den første delstaten i Tyskland som innførte påbud om å dekke til fjeset når man handler eller reiser kollektivt. Påbudet kom en uke tilbake.

De nye reglene i landet innebærer at det er påbudt med munnbind i butikker og på offentlig transport. Munnbind og masker trenger ikke være medisinsk godkjente, sier tyske myndigheter. Skjerf eller tøy som dekker munn og nese godtas.

Maskeplikten gjelder både for voksne og barn helt ned i syvårsalderen, med unntak av personer med pusteproblemer eller funksjonsnedsettelser som gjør bruken av ansiktsmaske problematisk.

Brudd på reglene kan bøtelegges med mellom 25 og 10.000 euro, noe som tilsvarer fra 286 til rundt 114.000 kroner.

De høyeste bøtene vil blant annet bli brukt på butikkeiere med ansatte som ikke bruker ansiktsmasker, skriver The Guardian.

I en meningsmåling utført av Kantar svarte hele 97 prosent at de støtter de nye reglene.

Forskjeller innad

Forbundskansler Angela Merkel har selv kommet med en «sterk anbefaling» om å bruke ansiktsmaske eller munnbind.

Merkel skal ha et møte med myndighetene i alle delstatene torsdag for å fastsette en nasjonal standard for håndheving og bøtelegging. Det er foreløpig store forskjeller innad i landet.

FELLES REGLER: Forbundskansler Angela Merkel møter myndighetene torsdag for å fastsette en nasjonal standard for håndheving og bøtelegging. Foto: MICHAEL KAPPELER / AFP

I Berlin gjelder maskeplikten bare på offentlig transport, og ikke i butikker, og de lokale myndighetene vil ikke bøtelegge brudd på reglene. Både myndighetene i Berlin og Brandenburg sier de stoler på at innbyggerne bruker maskene og viser hverandre gjensidig respekt.

I Bayern derimot truer myndighetene med bøter på 150 euro for å ikke bruke munnbind, og butikkeiere kan få 5000 euro i bot dersom deres ansatte bryter reglene.

I delstatene Sachsen og Mecklenburg-Vorpommern har de lovet å skaffe masker til innbyggerne sine, mens i Frankfurt fikk passasjerer utdelt gratis munnbind på busser, trikker, T-bane og tog.

I Tyskland er foreløpig 158.247 personer registrert smittet, og 6046 døde som følge av coronaviruset, ifølge VGs oversikt.

Ulike meninger om munnbind

Amerikanske ‘Centers for Disease Control and Prevention kom i begynnelsen av april med en anbefaling om at alle bør bruke munnbind offentlig, på bakgrunn av studier som sier at mange trolig er smittet av coronaviruset uten å vise symptomer.

Men ikke alle er enige i anbefalingen: Frank Ulrich Montgomery i World Medical Association (WMA) sier ifølge The Guardian at bruken av munnbind kan gi en falsk trygghet og heller føre til at folk smitter seg selv.

Tyske myndigheter mener likevel signaleffekten er viktig. De understreker at munnbindene er mer for å beskytte andre enn seg selv.

Her i Norge har FHI holdt fast ved at de ikke anbefaler folk flest å bruke munnbind, delvis fordi det har vært stor mangel på smittevernsutstyr i helsevesenet, men også fordi det har vært usikkerhet om hvorvidt det ville gitt en falsk trygghet.

Publisert: 27.04.20 kl. 22:30

