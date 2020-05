OOPS: Foreleser måtte si opp stillingen sin etter tabben. Foto: Skjermbilde / YouTube

Amerikansk foreleser uten jobb etter pornotabbe

University of Miami-foreleser John Peng Zhang så seg nødt til å si opp jobben etter at han glemte å fjerne et uventet bokmerke i nettleseren.

Bokmerket lød «Busty college girl fu...» og var synlig under en Zoom-forelesning. Det fikk konsekvenser for foreleseren. Det melder blant annet studentavisen The Miami Hurricane.

Studentene la merke til bokmerket mens Zhang holdt time, og skjermbilder og opptak ble raskt delt i sosiale medier som TikTok og YouTube. Ifølge DailyDot skal videoen ha blitt sett over 800.000 ganger på få timer.

Zhang beklaget senere for eksponeringen, og sier han ikke visste hvordan det havnet der. Det virker til at han ikke hadde bemerket seg bokmerket, siden han samme dag i en senere forelesning fortsatt hadde merket. Han sendte også e-post til studentene i håp om at de ville stoppe delingen av beviset.

Universitet han jobbet for har ikke kommentert hendelsen. Men det tok ikke lang tid før alle timene hans ble erstattet av andre forelesere, og både navn og e-postadresse ble fjernet fra universitetet hjemmeside.

Det er delte meninger om hans avgang. Enkelte angrer på at de delte videoen og viser sympati for Zhang. Andre argumenterer for at det ikke er greit at en college-foreleser ser på porno om college-jenter.

Etter at saken fikk medieoppmerksomhet, har det blitt opprettet en underskriftskampanje for at Zhang skal få jobben sin tilbake.

«Folk gjør feil og folk er seksuelle vesener, og bør ikke sparkes når ingen faktisk porno ble delt. Vi lever ikke lenger i 18. århundre», skriver initiativtaker Austin Torres.

Hittil har rundt 3000 mennesker signert kampanjen.

Publisert: 01.05.20 kl. 12:54

