Her er USA og Norge uenige: WHO-kutt, Israel og våpenkontroll

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) flagget tydelig overfor USA at det var galt å kutte i den økonomiske støtten til WHO, midt under corona-krisen.

I et video-møte med Mike Pompeo, USAs utenriksminister, la den norske utenriksministeren ikke skjul på hva regjeringen mener om at president Donald Trump holder tilbake penger til verdens helseorganisasjon:

– Vi er uenige i tidspunktet det skjer på, og vi er uenige i å holde tilbake penger. Og nå trenger WHO pengene mer enn noengang til å kunne gi den nødvendige responsen, sier Eriksen Søreide til VG etter møtet med Pompeo torsdag ettermiddag.

WHO mottok i fjor 4,2 milliarder kroner fra USA. Trumps beslutning svir derfor hardt for organisasjonen som koordinerer den globale bekjempelsen av covid-19 viruset.

Pompeo fortalte sin norske kollega at hans egen hjemstat Kansas foreløpig ikke er like hardt rammet av pandemien som sentrale delstater som New York, men de frykter videre spredning:

– USA er veldig hardt rammet. De har over 60 000 døde. Det er over en firedel av dødsfallene globalt, og en tredel av de smittede, sier Eriksen Søreide.

Israel-bekymring

Men Eriksen Søreide hadde flere skarpe budskap til Pompeo: De er uenige om hvordan konflikten mellom Israel og palestinerne skal løses.

Norge leder den internasjonale giverlandsgruppen for palestinerne, og et nytt møte i gruppen er planlagt før sommeren. Den norske regjeringen er svært bekymret etter signaler fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu om en rask annektering av okkuperte områder på Vestbredden, og at de avventer USAs godkjenning for dette:

I strid med folkeretten

– Vi har gitt veldig klart uttrykk for hva vi mener om å ta ensidige skritt som annektering. Det er i strid med folkeretten og det skaper sterke reaksjoner. Den eneste veien til en to-statsløsning er å løse de gjenstående spørsmålene gjennom forhandlinger, sier den norske utenriksministeren.

– USA er godt kjent med vårt syn, og det formidlet jeg i dag også, legger hun til.

Pompeo ga ikke noe klart svar til Eriksen Søreide om eller når USAs godkjenning eventuelt kommer:

- Nei, det gjør han ikke. Det er heller ikke gitt en endelig tidslinje fra Israel. Vi er bekymret for at det snakkes tydelig om en kortere tidshorisont, sier hun.

Vil forlenge Nye Start-avtalen

Eriksen Søreide fikk heller ikke noe klart svar fra USA om de er villig til å forlenge avtalen om begrensing av strategiske kjernevåpen, Nye Start, mellom USA og Russland.

Innen 5. februar 2021 må avtalen fornyes, ellers faller den bort.

Denne uken skulle egentlig ledere fra hele verden møttes i New York for å diskutere status i den såkalte ikke-spredningsavtalen. Det møtet er utsatt på ubestemt tid på grunn av pandemien.

– Vi diskuterte prosess, sier Eriksen Søreide.

– VI har tidligere oppfordret både USA og Russland til å forlenge Nye Start-avtalen, legger hun til.

Russland har sagt seg villig til å forlenge med ett år. USA har foreløpig ikke besvart dette, men har gjort det klart at Kina også må delta i fremtidige nedrustningsavtaler:

– Jeg vil anta at det blir en del av det amerikanske standpunktet, at flere land og flere våpen etter hvert må med i disse nedrustnings-regimene, sier hun.

