HISSIG: Erdogan har for vane å spille på faren for ytre og indre fiender for å samle sine velgere bak seg. Det har pleid å fungere.

Erdogan på krigsstien for å holde på lokalmakt

OSLO/ISTANBUL (VG) Recep Tayyip Erdogan har brukt valgkampen til å hisse mot Vesten for å vinne velgere på hjemmebane. Her grunnene til at søndagens lokalvalg er så viktig for den tyrkiske presidenten.

pullquote «Alle disse angrepene fra Vesten, og særlig fra USA, har som mål å presse Tyrkia inn i et hjørne», buldrer Erdogan fra scenen.

Det er lokalvalgkamp i Tyrkia . Søndag skal landets 81 provinser velge nye ledere, og de enorme utfordringene den tyrkiske økonomien sliter med står på dagsorden. I fjor var prisveksten på over 20 prosent. Samtidig øker arbeidsledigheten og verdien av tyrkiske lira stuper. For første gang på ti år har Tyrkia hatt negativ vekst to kvartaler på rad.

Men Erdogans svar er, som så ofte før, å skylde på eksterne fiender. Han mener problemene skyldes handelskonflikter med USA og grådige banker.

– La meg forklare. Det handler om inflasjon, og årsaken er rentenivået. Prisene vil synke om rentene går ned, sier Erdogan.

FANATISKE: Erdogans tilhengere er svært lojale mot den tyrkiske presidenten. Her fra et valgmøte denne uken. Foto: Burhan Ozbilici / TT NYHETSBYRÅN

Økonomer verden over mener Erdogan tar feil: Prisveksten vil bli enda høyere dersom renten settes ned.

Erdogan har mange ganger tidligere lovet å tvinge ned styringsrenten, uten å ha gjennomført det. Å skylde på eksternt press mot økonomien er heller ikke nytt – gjennom hele høsten i fjor beskyldte han USA og andre vestlige land for å gjennomføre et «økonomisk kuppforsøk» mot Tyrkia.

Brukte terrorvideo

Også tidligere i valgkampen gikk Erdogan til knallharde angrep på Vesten. Etter det grusomme terrorangrepet mot muslimer i New Zealand hevdet han at drapsmannens tankegods «spredde seg som kreft i vestlige land».

Erdogan koblet økende islamofobi opp mot den sekulære opposisjonen i Tyrkia, og skapte furore verden over ved å vise klipp fra massemorderens video i sine valgmøter.

Erdogan hisset også på seg millioner av ortodokse kristne, så vel som sekulære tyrkere, ved å foreslå at praktbygget Hagia Sofia kan gjøres om til moské igjen. Tyrkias mest kjente landemerke ble bygget som kirke under romertiden, var moské under Det osmanske riket, men fikk status som museum av Tyrkias landsfader Atatürk.

LANDEMERKE: Plakater av Erdogan er å se over alt. I bakgrunnen Ayasofya, Tyrkias mest kjente bygg, som Erdogan vil endre fra museum til moské. Foto: Emrah Gurel / TT NYHETSBYRÅN

Under press fra opposisjonen

Erdogans voldsomme angrep på Vesten høster kritikk fra Tyrkias største opposisjonsparti CHP, som mener presidenten forsøker å vende fokus vekk fra landets økonomiske problemer.

– Regjeringen vil sanke stemmer ved å skape frykt hos velgerne, fordi de selv har fint lite å komme med, uttaler CHP-leder Kemal Kilicdaroglu under et radioprogram som er sitert i flere tyrkiske medier.

– De svikter når de skal forklare hvordan de vil løse de alvorlige økonomiske problemene. I stedet har de introdusert en retorikk om «nasjonal overlevelse», sier opposisjonslederen.

Frykter å miste Istanbul

Under de omstridte valgene i 2017 og 2018 gjorde Erdogans parti AKP det dårligere enn forventet i hovedstaden Ankara og i Tyrkias største by Istanbul. Opposisjonen ledet an av CHP har gått hardt ut og lovet å vinne makten i begge byer.

For Erdogan vil det svi dersom hans parti skulle miste lokalmakten i Istanbul. Det var her han fikk sitt gjennombrudd som politiker, da han ble valgt til borgermester for det islamistiske Velferdspartiet i 1994.

– Dersom Erdogan mister makten i Ankara og Istanbul, så vil det svekke ham i alliansen han har med nasjonalistpartiet. Han vet at han uansett ikke vinner velgere fra opposisjonen, så han må samle sine egne bak seg, forklarer den tyrkiske statsviteren Behlul Özkan til VG.

– Og da vet han at angrep mot ytre fiender, som angivelig svekker vår valuta og vår økonomi, er et grep som fungerer. Han har en massiv PR-kampanje og full kontroll på mediene. Men selv en liten nedgang på landsbasis vil bli oppfattet som et stort nederlag av Erdogan, fortsetter han.

SAMLER STØTTE: Opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglu i CHP får jevnt rundt en fjerdedel av stemmene. Men det er ikke nok til å stanse Erdogan. Foto: HUSEYIN ALDEMIR / X03654

Splittet i synet på Erdogan

Tyrkiske velgere er sterkt splittet i synet på Erdogans AKP i forkant av lokalvalget. VGs tolk i Istanbul har spurt velgere hva de mener før de går til urnene:

– Å vinne lokalmakten i Istanbul og Ankara har stor prestisje for Erdogan. Og det hadde vært forferdelig for AKP dersom de mister makten her, fordi da vil store byggeprosjekter bli stående uferdig, mener Zeynep Celik (27).

arrow-right expand-left STØTTER ERDOGAN: Zeynep Celik (27) sier det vil være forferdelig om Erdogans AKP mister makten i Istanbul, for da vil ikke store utbygginger bli ferdigstilt.

Kazim Karaahmetoglu (62) sier at han primært skal stemme på opposisjonen for å svekke Erdogan.

– Erdogan vil styre inn i evigheten, og bryr seg ikke om landet. Det er en enkel sak: Dersom Erdogan vinner, så taper Tyrkia. Hvis Erdogan taper, så vinner Tyrkia, sier han.

Rumeysa Bulus (21) skal stemme på Erdogans alliansepartner, nasjonalistpartiet MHP, og sier hun tror at Erdogan tar seieren for gitt.

– Han elsker valgkamp. Alliansen AKP-MHP har allerede makten, og de tar vare på tyrkiske interesser. Det er viktigst for meg, sier hun.

Hikmet Belek (59) skal stemme på kurdiskvennlige HDP, som han mener spiller en viktig rolle i å bremse Erdogan.

– Erdogan ønsker å innføre et enevelde, men han har ikke lyktes fullstendig. Derfor er det viktig å støtte HDP, sier han.

VGs tolk Demet Kenar har intervjuet velgere i Istanbul.

