arrow-right expand-left HVA TAKKES DET FOR: Det undrer mange i Istanbul på, for på plakatene med borgermesterkandidat Binali Yildirim og president Recep Tayyip Erdogan, takkes byen, selv om foreløpige tall tyder på at de tapte valget.

Valgkaos i Tyrkia: Erdogan nekter å gi fra seg Istanbul

Tre dager etter valget er det fortsatt ikke avklart hvem som skal styre Tyrkias to viktigste byer. I Istanbul har president Erdogan hengt opp enorme plakater for å takke for seieren – selv om opptellingen tyder på at hans parti tapte makten.

«Istanbul, en kjærlighetshistorie», står det på en av plakatene, med et bilde av Erdogan som smiler varmt til kamera og legger hånden på hjertet. På de aller fleste, enorme billboards som dominerer bybildet, står det «Tesekkürler Istanbul», som betyr «Takk Istanbul».

Erdogans parti AKP kledde byen i slike plakater i fjor sommer, da Erdogan vant presidentmakten frem til 2023. Mannen som da var statsminister, og som smilende overførte den utøvende makten til Erdogan, var Binali Yildirim. Han skulle få jobben som borgermester i Tyrkias største og viktigste by som plaster på såret – og han smiler fortsatt fra plakatene, side om side med Erdogan.

Men mandag morgen viste opptellingen fra søndagens lokalvalg at selv om AKP ble landets største parti, gikk de på et prestisjenederlag ved at hovedstaden Ankara og gigantbyen Istanbul, ser ut til å ha gått til den sekulære opposisjonen CHP.

BYEN I HANS HJERTE: President Erdogan hev seg fullt og helt inn i lokalvalgkampen. Her erklærer han sin kjærlighet for Istanbul på en plakat hengt opp i distriktet Beyoglu. Bydelen Kasimpasa, der Erdogan selv vokste opp, er del av dette distriktet. Foto: SEDAT SUNA / EPA

Først ned, så opp igjen

Mandag morgen ble derfor plakatene, som AKP selvsikkert hadde bestilt på forhånd, fjernet. Nå er de hengt opp igjen. AKP har nemlig klaget inn resultatet til Valgkommisjonen (YSK), i håp om at en omtelling skal vippe det i deres favør.

Både under presidentvalget, og under den omstridte folkeavstemningen i 2017, var det opposisjonen som klaget til valgkommisjonen. Da klagen bryskt ble avvist, førte det til beskyldninger om at kommisjonen er i lommen på Erdogan.

Situasjonen er nå svært spent i Istanbul, og utenfor valgkommisjonens hovedkvarter i Istanbul er opprørspoliti på plass. Men foreløpig kan det se ut som om YSK ikke vil gjøre helt som Erdogans parti ber om: AKP klagde inn resultatet i 39 av Istanbuls distrikter, men onsdag morgen kunngjør valgkommisjonen at kun syv distrikter skal telles opp på nytt.

arrow-right expand-left ANSPENT: Opprørspoliti på plass utenfor valgkommisjonens lokaler i Istanbul.

Avviser omtellingen

Om en slik begrenset omtelling vil være nok til å gi AKP de rundt 25.000 stemmene som skiller i det ekstremt jevne valget, er tvilsomt. Opposisjonen i CHP avviser at det trengs en omtelling, og har allerede holdt kakefest der det ble slått fast at de vil innta borgermestervervet i landets to viktigste byer.

I hovedstaden Ankara har AKP klaget inn resultatet i 25 distrikter, men det er ikke avgjort ennå hvor mange som vil bli talt opp på nytt. Her har Erdogan rettet hard skyts mot opposisjonens kandidat, ved å beskylde ham for korrupsjon og be om en politietterforskning, noe som vil gjøre det umulig for ham å bli borgermester.

TROR DE HAR VUNNET: CHP-kandidatene Mansur Yavas (til venstre) og Ekrem Imamoglu føler seg sikre på at de bli borgermestere i henholdsvis Ankara og Istanbul. Foto: ADEM ALTAN / AFP

I den tredje største byen i Tyrkia, liberale Izmir langs Egeerhavskysten, har CHP hatt lokalmakten i en årrekke, og det var ingen overraskelse at partiet vant her. Men både i Ankara og Istanbul har AKP og dets forgjenger Velferdspartiet styrt i 25 år – helt siden Erdogan selv ble borgermester i Istanbul i 1994.

Derfor svir et eventuelt nederlag i disse byene, og særlig i Istanbul, ekstra hardt for Tyrkias mektige president.

Publisert: 03.04.19 kl. 11:03