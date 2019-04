NEIN! Donald Trump fortalte nok en gang løgnen om at faren Fred ble født i Tyskland. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump løy foran Stoltenberg

Med den norske NATO-sjefen som vitne sa USAs president at faren hans ble født i et vakkert sted i Tyskland. Fred Trump ble født i bydelen Bronx i New York.

Nå nettopp







Under møtet med Jens Stoltenberg i Det hvite hus på tirsdag tok Donald Trump blant annet opp sin frustrasjon over at Tyskland bruker 1,2 prosent av BNP på forsvar. USA bruker til sammenligning 3,4 prosent.

Det er dypt urettferdig mener USAs president.

– Ærlig talt, Tyskland betaler ikke sin rettferdige del. Jeg har stor respekt for Angela, og jeg har stor respekt for landet.

Og så la han til, nok en gang, foran verdenspressen:

– Faren min er tysk, ikke sant, var tysk. Og født i et veldig vakkert sted i Tyskland, så jeg har sterke bånd til Tyskland, sa Trump, med Stoltenberg ved sin side.

Faren Fred Trump var riktignok barn av tyske innvandrere, men ble født i USA 11. oktober 1905. I hvert fall ifølge fødselsattesten, som du kan se ved å klikke her.

Trump har ved minst to tidligere anledninger sagt at faren er født i Tyskland.

Den ene gangen i et intervju med Fox News, og den andre i denne reportasjen med CBS News, der han snakket om at foreldrene var fra EU. Det er korrekt at moren var født i Skottland, men faren ble som nevnt ikke født i Tyskland.

Skrøt av NATO-Jens

Jens Stoltenberg hadde i dag samtaler med Trump i forbindelse med feiringen av NATOs 70-årsdag.

Nordmannen takket for Trumps støtte til forsvarsalliansen - og for rosen han gjentatte ganger har fått av USAs president.

– Takk for din sterke forpliktelse til NATO, sa Stoltenberg, som trakk frem at medlemslandene nå betaler mye mer inn til NATO.

les også Trump om NATO-Jens: – Har et enestående forhold

Dette har vært en kampsak for Trump.

– Vi vil bare at det skal være rettferdig, også overfor amerikanske skattebetalere, sa Trump, som skrøt av utviklingen i alliansen under nordmannens ledelse.

– Han har vært en fantastisk leder for NATO. Media gir meg aldri anerkjennelse. Men han ga meg anerkjennelse for at flere nasjoner betaler mer nå, sa Trump.

Publisert: 03.04.19 kl. 01:54