Norske Ane (23) i Chile: – Chilenerne er spente, sinte og glade

Ane Strømberg (23) har fått kjenne demonstrasjonene og opptøyene i den chilenske hovedstaden Santiago tett på kroppen den siste tiden.

Knut Arne Hansen

VG / NTB

23-åringen er på utveksling fra NTNU til Pontificia Catolica de Chile, og bor i Santiago.

– Jeg har opplevd demonstrasjonene som slitsomme og ukomfortable på grunn av usikkerheten rundt hva som skal skje videre, forteller Oslo-jenta til VG.

Mandag var det nye sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Santiago etter at president Sebastián Piñera presenterte en ny regjering. Da ble det klart at åtte ministre må gå. Noen timer etter presidentens kunngjøring meldte nyhetsbyrået AFP om nye sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker.

– Det er trist å se en by man har blitt så glad i bli ødelagt, samtidig er jeg glad for å se at chilenerne har samlet seg for å kjempe for sine rettigheter, fortsetter hun.

I CHILE: Ane Strømberg. Foto: Privat

Strømberg forteller at det er en spent stemning i landet.

– Det er veldig tydelig at chilenerne er spente, sinte og glade for at det endelig kan skje forandringer i et system som mer eller mindre har vært det samme siden Augusto Pinochets regime som ble avsluttet på 90-tallet. Nå skal president Sebastián Piñera velge nye representanter for å omforme konstitusjonen.

Bakgrunn: Massive protester i Chile: Bruker tåregass mot dem som bryter portforbudet

Demonstrasjonene har pågått i ti dager og krevd minst 20 menneskeliv.

– Stemningen er litt forskjellig. Noen steder er det bråkete med tåregass og bål, men andre steder er det alt fra rop, musikalske innslag, små jenter i prinsessekjoler og folk som spiller volleyball. Det er virkelig hele Chile som protesterer. Alle er enige om at det trengs en forandring i systemet.

– Føler meg ikke utrygg

Universitetet hun går på har vært stengt de siste to ukene, selv bor 23-åringen et stykke fra områdene demonstrasjonene har vært på sitt mest voldsomme.

– I mitt nabolag er det relativt rolig, men man hører lokale slår med kjeler og spiller høy musikk når portforbudet starter. Når det ikke er lov til å demonstrere i gatene, demonstrer de hjemme, sier hun, og legger til:

– Noe som gjorde sterkt inntrykk på meg var å se eieren av leiligheten min, som har bodd i Santiago hele livet. Jeg følte hennes sjokk over at å se byen sin i flammer. Likevel er hun med på å slå med kjeler og synger om et samlet folk som aldri vil bli slått.

Se Ane Strømbergs bilder fra demonstrasjonene i billedgalleriet:















Ane Strømbergs bilder fra demonstrasjonene.

Hun har selv vært ute i gatene, men aldri uten forholdsregler.

– Jeg har ikke følt meg utrygg, men jeg har to venner som måtte overnatte hos meg de første nettene fordi de bor rett ved der demonstrasjonene har vært mest voldelige

– Jeg har gått gjennom demonstrasjonene, men alltid holdt meg på trygg avstand og sikret meg en fluktrute dersom ting skulle eskalere voldsomt rundt meg. Har jeg vært redd er det fordi det har blitt kastet tåregass inn i rolige deler av demonstrasjonene, noe jeg ikke kan forstå skjer.

Minst 20 døde

Siden protestene startet skal 20 mennesker har blitt drept i opptøyene som har lammet deler av landet.

Demonstrasjonene begynte 18. oktober da myndighetene økte prisene på metrobilletter, men har utvidet seg til å gjelde sosiale problemer. President Piñera svarte med å innføre unntakstilstand, og dagen etter patruljerte soldater Santiagos gater for første gang siden Augusto Pinochets militærdiktatur tok slutt i 1990.

les også Chiles president ber om unnskyldning etter voldelige protester

Piñera har trukket tilbake prisøkningen på metrobillettene og har foreslått en reformplan som inkluderer økt pensjon og økt minstelønn. Han har også lovet å utsette prisøkningen på elektrisitet til neste år.

– Jeg kjenner igjen denne mangelen på innsikt og beklager til mine landsmenn, sa Piñera forrige uke.

PRESIDENT: Sebastián Piñera. Foto: Esteban Felix / AP / NTB SCANPIX

– Vi har mottatt med ydmykhet og klarhet budskapet chilenerne har sendt oss, fortsatte presidenten.

Demonstrasjonene har fortsatt etter at presidenten i helgen opphevet unntakstilstanden som rundt 20.000 politifolk og soldater har håndhevet. Også det nattlige portforbudet er opphevet.

Demonstrantene mener det er lovet for lite for sent. De mener på sin side at forskjellene mellom rik og fattig er blitt for stor i Chile.

