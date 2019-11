Foto: James Le Mesurier, Twitter

Viktig støttespiller av De hvite hjelmene funnet død i Tyrkia

Gustaf James Edward Le Mesurier, som var en de viktigste støttespillerne til De hvite hjelmene, skal være funnet død i Tyrkia.

Flere tyrkiske medier melder at han er funnet død. VG får også opplysningene direkte fra kilder i Tyrkia, men tyrkisk politi har ikke gått ut med en bekreftelse.

Den israelske avisen Haaretz melder også at britiske Le Mesurier skal være funnet død i nærheten av sitt hjem i Istanbul.

Le Mesurier drev organisasjonen Mayday Rescue group, og har fått utmerkelser i Storbritannia for hvordan denne gruppen har støttet opp om arbeidet til «Syrian Civil Defence», bedre kjent som De hvite hjelmene.

FUNNET HER: Tyrkisk politi nær stedet der Le Mesurier ble funnet død. Foto: BULENT KILIC / AFP

Le Mesurier, en tidligere britisk soldat, nevnes som en av dem som i praksis bygde opp De hvite hjelmene blant syriske opposisjonelle i Tyrkia. Han har beskrevet hvordan disse fikk trening i Tyrkia og ble sendt tilbake over grensen.

De hvite hjelmene er både blitt bejublet for sin innsats, men er også blitt beskyldt for å ha drevet propaganda mot den syriske staten.

Den britiske avisen The Independent skriver at Le Mesurier nylig ble anklaget for å være en russisk spion av Maria Zakharova, en talskvinne ved det russiske utenriksdepartementet.

Foto: Twitter

Raed al-Salah, leder for De hvite hjelmene, bekrefter dødsfallet til The Independent, og sier familien varslet dem.

– Politiet etterforsker og har ikke konkludert med noe ennå. Vi venter på politirapporten. James var en nær venn av det syriske folk, han støttet De hvite hjelmene gjennom å ha dannet Mayday Rescue, sier al-Salah.

Årsak til dødsfallet er ikke bekreftet. Le Mesurier var far til to barn.

DE HVITE HJELMENE: Medlemmer av Syrian Civil Defence på et bilde fra den urolige Idlib-provinsen i august. Foto: ABDULAZIZ KETAZ / AFP

