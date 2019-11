FUNNET DØD: James Le Mesurier ble nylig funnt død i Istanbul Foto: James Le Mesurier, Twitter

Grunnlegger av De hvite hjelmene funnet død i Tyrkia

I forrige uke ble han anklaget av Russland for å være en britisk spion. I dag ble James Le Mesurier, en av grunnleggerne av «De hvite hjelmene», funnet død i Tyrkia.

Flere tyrkiske medier melder at den 48 år gamle briten er funnet død. VG får også opplysningene direkte fra kilder i Tyrkia, men tyrkisk politi har ikke gått ut med en bekreftelse.

Den israelske avisen Haaretz melder også at britiske Le Mesurier skal være funnet død i nærheten av sitt hjem i Istanbul. Også den tyrkiske storavisen Hürriyet omtaler dødsfallet.

Le Mesurier drev organisasjonen Mayday Rescue group, som har støttet opp om arbeidet til «Syrian Civil Defence», bedre kjent som De hvite hjelmene.

FUNNET HER: Tyrkisk politi nær stedet der Le Mesurier ble funnet død, i bydelen Beyoglu i Istanbul. Foto: BULENT KILIC / AFP

Tidligere soldat

Le Mesurier, en tidligere britisk soldat, nevnes som én av dem som i praksis bygde opp De hvite hjelmene blant syriske opposisjonelle i Tyrkia. Han har selv beskrevet hvordan disse fikk trening i Tyrkia og så ble sendt tilbake over grensen.

De hvite hjelmene er både blitt bejublet for sin innsats, men er også blitt beskyldt for å ha drevet propaganda mot den syriske staten.

Det syriske regimet og Russland er svært kritiske til gruppen og har anklaget de frivillige for å være utenlandske spioner og terrorister som har iscenesatt kjemiske angrep.

Den britiske avisen The Independent skriver at Le Mesurier nylig ble anklaget for å være en britisk spion av Maria Zakharova, en talskvinne ved det russiske utenriksdepartementet. Hun skriver på Twitter at Le Mesurier var en etterretningsagnet for britiske MI6, og beskylder ham for å ha tette bånd med terrorgrupper.

Også flere tyrkiske medier omtaler ham som en MI6-agent, men det baserer seg på de russiske anklagene. Russland er nær alliert med Assad-regimet i Syria, som konsekvent har stemplet De hvite hjelmene som en terrorgruppe.

Fikk utmerkelse av dronningen

I britiske medier, som BBC, trekkes det derimot frem at Le Mesurier har fått flere utmerkelser for sitt humanitære arbeid. Le Mesuroer har blant annet fått en utmerkelse av den britiske dronningen for sitt arbeid til støtte for De hvite hjelmene.

Britenes FN-ambassadør Karen Pierce uttaler til Sky News at påstanden om Le Mesurier var en spion er «totalt usanne». Hun oppfordrer tyrkisk politi til å etterforske nøye, og sier at britens død er et tap for verden.

Raed al-Salah, leder for De hvite hjelmene, sier til The Independent at det var familien som varslet dem.

– Politiet etterforsker og har ikke konkludert med noe ennå. Vi venter på politirapporten. James var en nær venn av det syriske folk, han støttet De hvite hjelmene gjennom å ha dannet Mayday Rescue, sier al-Salah.

Årsak til dødsfallet er ikke bekreftet. Tyrkisk politi etterforsker saken. Den foreløpige antakelsen er at han har falt fra tredje etasje.

Le Mesurier var far til to barn. De hvite hjelmene har bekreftet dødsfallet, og hyller briten for sitt humanitære arbeid.

De hvite hjelmene opererer i opprørskontrollerte områder av Syria og omtaler seg selv som Syrias sivilforsvar. En rekke av gruppens medlemmer er blitt drept i løpet av krigens gang.

Gruppen, som har over 3.000 medarbeidere i opprørskontrollerte områder, ble opprettet i 2013 og ble blant annet finansiert ved hjelp av Storbritannia. Den oppgir selv å ha reddet tusenvis av liv.

Rettelse: VG skrev at Le Mesurier har blitt anklaget for å være russisk spion. Det riktige skulle være britisk spion. Feilen ble rettet 11.11.2019 klokken 15.00.

DE HVITE HJELMENE: Medlemmer av Syrian Civil Defence på et bilde fra den urolige Idlib-provinsen i august. Foto: ABDULAZIZ KETAZ / AFP

