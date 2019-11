PÅGREPET: Dette skal være tre av mennene som er pågrepet. Foto: Myndighetene i Panama

Seks nordmenn på seiltur overfalt og ranet i Panama

De seks var på seiltur da de i helgen skal ha blitt utsatt for et brutalt overfall og ran.

Det er lokale medier som omtaler hendelsen, som har ført til store reaksjoner i landet.

Ifølge mediene skal flere personer ha truet seg om bord på seilbåten til nordmennene natt til lørdag.

De skal ha vært maskerte, og bevæpnet med kniv og skytevåpen.

Gjerningspersonene skal ha truet til seg mobiltelefoner, penger og andre verdigjenstander fra nordmennene.

De skal videre ha flyktet fra stedet.

Tirsdag bekreftet politiet at seks personer var pågrepet, og at det er en pågående etterforskning. Det er imidlertid uklart om alle gjerningspersonene er tatt.

Ifølge lokale medier skal politiet også ha funnet to mobiltelefoner som de mener tilhører nordmennene.

– UD er kjent med hendelsen. Av hensyn til de berørte, har vi ingen ytterligere kommentar, sier pressetalsperson Astrid Sehl i UD til VG.

Det lokale politiet omtaler også hendelsen i sosiale medier, og skriver at de har undersøkt båten.

Ifølge lokale medier har også en annen båt meldt om et lignende overfall i ettertid.

VG har vært i kontakt med lokalt politi, som ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Turistmyndighetene i landet mener at saken er ødeleggende for deres omdømme. De krever nå en grundig etterforskning av saken, og de uttaler at folk som begår slike hendelser, bør straffes hardere når det rammer turister.

Turistministeren har gått ut og fordømt hendelsen.

Publisert: 14.11.19 kl. 09:29 Oppdatert: 14.11.19 kl. 09:43