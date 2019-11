PÅGREPET: Dette skal være tre av mennene som er pågrepet. Foto: Myndighetene i Panama

Norsk seilbåt angrepet av pirater i Panama

Seks unge nordmenn var på seiltur da de i helgen ble overfalt og ranet av maskerte og væpnede pirater.

Det er lokale medier som omtaler hendelsen, som har ført til store reaksjoner i landet. Lørdag kveld lokal tid skal opptil åtte maskerte menn ha kommet i båt og tatt seg om bord i seilbåten ved Panamas karibiske kyst.

I seilbåten var det seks nordmenn: Fire unge menn og to unge kvinner.

Ifølge en rapport fra angrepet var piratene bevæpnet med kniver, en revolver og et halvautomatisk våpen.

Om bord i seilbåten skal de ha truet til seg penger, båtutstyr, alkohol, klær og andre eiendeler. Etter angrepet flyktet de fra stedet i båt.

Ifølge rapporten var det krevende værforhold som førte til at nordmennene la til anker i det aktuelle området fredag ettermiddag.

ETTERFORSKES: Seks personer er pågrepet. Det er uklart om flere var involvert i hendelsen. Foto: Myndighetene i Panama

Noen timer senere skal piratene ha slått til. Ifølge rapporten kom de i tre-fire båter etter mørkets frembrudd, og det dramatiske angrepet skal ha vart i omtrent 45 minutter.

Lokalt politi satte i gang en omfattende jakt på gjerningsmennene, og tirsdag bekreftet de at seks personer var pågrepet.

Ifølge politiet risikerer de mellom 10 og 18 års fengsel. Det er imidlertid uklart om alle gjerningspersonene er tatt.

Dagen før pågripelsene ble det funnet en satelitittelefon og datautstyr som stammet fra den norske båten.

– UD er kjent med hendelsen. Av hensyn til de berørte, har vi ingen ytterligere kommentar, sier pressetalsperson Astrid Sehl i UD til VG.

PRESSEKONFERANSE: Politisjef Elmer Castillo like etter hendelsen. Foto: Ministerio de Seguridad Pública de Panamá

Pirater er en kjent fare for folk på seilbåtferie i Sør-Amerika og Karibien, og de siste månedene er det rapportert om flere angrep i det samme området. Ifølge en rapport skal pirater ha slått til mot en annen båt så sent som en uke før nordmennene ble angrepet.

Ifølge lokale medier har også en annen båt meldt om et lignende angrep i ettertid.

VG har vært i kontakt med lokalt politi, som ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Turistmyndighetene i landet mener at saken er ødeleggende for deres omdømme. De krever nå en grundig etterforskning av saken, og mener at pirater bør straffes hardere når det rammer turister.

Turistministeren har også gått ut og fordømt hendelsen.

