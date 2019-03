FENGSLET: Eman al Nafjan og Loujain al-Hathloul er blant de arresterte kvinnene som skal ha blitt utsatt for tortur. Foto: Amnesty International

Vil dra til Saudi-Arabia for å hjelpe fengslede kvinner

Kvinneaktivister i fengsel i Saudi-Arabia fryktes utsatt for grov tortur. Nå går Knut Arild Hareide (KrF), Audun Lysbakken (SV) og Abid Q. Raja (V) sammen om å kreve å få møte dem.

«Grotesk, motbydelig og uhyggelig». Slik reagerte norske stortingspolitikere i januar da VG publiserte en sak om fengselsforholdene for kvinnelige menneskerettighetsforkjempere i Saudi-Arabia .

En rapport fra Amnesty og andre organisasjoner viser at kvinneaktivistene som sitter fengslet i Saudi-Arabia er blitt pisket, kledd nakne og seksuelt trakassert.

pullquote – Vi er sterkt bekymret over det som skjer med menneskerettsaktivister i Saudi-Arabia. Dette er noe vi ikke kan tie om, sier Venstre-politiker Abid Q. Raja til VG.

VIL TIL SAUDI-ARABIA: Knut Arild Hareide (KrF), Audun Lysbakken (SV) og Abid Raja (V) har gått sammen med Amnesty om å sende et brev med krav om å få treffe de fengslede aktivistene i Saudi-Arabia. Foto: Frida Marie Grande/Amnesty

Selvstendig initiativ

Raja, tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide, og SV-leder Audun Lysbakken, har skrevet et brev til den saudiske ambassaden i Oslo for å be om at det legges til rette for at de får møte de fengslede kvinneaktivistene.

Hareide forklarer at saken ikke er tatt opp i de tre partienes stortingsgrupper, men er et selvstendig initiativ fra de tre folkevalgte, som sitter sammen i utenrikskomiteen.

– Vi mener disse kvinnene sitter fengslet uten grunn, og vi gjør dette for å støtte dem og for å få oppmerksomhet rundt forholdene for menneskerettigheter i Saudi-Arabia, sier Hareide.

KrF-politikeren sier han oppfatter det som at regimet i Saudi-Arabia er blitt mer lydhøre overfor kritikk utenfra etter stormen rundt den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman, som er blitt koblet til det grufulle drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

– Dersom dere får innreisetillatelse, vil dere faktisk dra til Saudi-Arabia?

– Vi har ikke pakket koffertene for å si det slik, for vi vet hvilket regime vi har å gjøre med. Men vi mener alvor med vår henvendelse, sier Hareide.

Lysbakken legger til at han håper at flere norske politikere vil skrive lignende brev, for å øke presset mot Saudi-Arabia.

MEKTIG: Saudi-Arabias mektige og fryktede kronprins Mohamed bin Salman har fått kraftig kritikk fra omverden det siste året. Foto: BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace

Ambassaden: Aksepterer ikke innblanding

I en e-post til VG skriver den saudiske ambassaden i Oslo at Saudi-Arabia ikke aksepterer noen form for utenlandsk innblanding i landets interne anliggende.

De kommenterer ikke konkret de tre norske politikernes brev, og svarer ikke på hva de vil gjøre med forespørselen om å få møte de fengslede kvinneaktivistene.

Ambassaden skriver at de fengslede kvinnene er anklaget for forhold som truer Saudi-Arabias sikkerhet og stabilitet, og at alle som fremstilles for retten i Saudi-Arabia har tilgang til forsvarer.

Ambassaden skriver også at landets rettsvesen er uavhengig og at rettssikkerheten til de tiltalte ivaretas. Ifølge ambassaden overværer også representanter fra menneskerettighetsdomstoler og akkrediterte ambassader disse rettssakene.

KVINNEAKTIVIST: VG møtte den prominente kvinneaktivisten Naseema al-Sada i Qatif i Saudi-Arabia januar 2017. Nå er hun fengslet. Foto: Janne Møller-Hansen

Amnesty: Press fungerer

Flere av kvinnene skal ifølge Amnesty International møte i retten onsdag 27. mars, tiltalt for brudd på den såkalte «cyber crime»-loven, som også bloggeren Raif Badawi ble dømt til fengsel og pisking for brudd på.

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, sier til VG at det er en lettelse at kvinnene ikke er tiltalt etter terrorlovgivningen. Organisasjonen tror heller ikke at kvinnene risikerer å dømmes til pisking.

– Det var snakk om at de skulle tiltales etter terrorlovene og stilles for en terrordomstol. Det er fortsatt meget alvorlig at de i det hele tatt er fengslet og tiltalt for menneskerettsarbeid, men at tiltalen ble litt mildere enn fryktet tolker vi som et tegn på at internasjonalt press mot det saudiske regimet har en viss påvirkning, sier Egenæs til VG.

Amnesty er svært bekymret for at kvinneaktivisten Nassima al-Sada har sittet på isolat siden februar. Ifølge organisasjonen holdes hun i et fengsel som er beryktet for tortur mot de innsatte.

26.03.19 20:29