KLIMAVALG: Ifølge flere meningsmålinger er klima den viktigste saken for unge danske velgere. Studenten Sofie Printz (t.v.) var med å danne Den Grønne Studenterbevægelse som demonstrerer utenfor Folketinget de ti siste dagene før valget. Foto: Harald Henden

Valget i Danmark: De grønne «for grønne» - mister halvparten av velgerne

KØBENHAVN (VG) For unge danske velgere er klima det aller viktigste i valgkampen. Og når alle partiene forsøker å være grønnest mulig, rømmer velgerne fra det mest klimafiendtlige partiet – men også det mest klimavennlige partiet i Danmark.

Valgkampen kunne nok ha startet litt bedre for hun som ligger an til å bli Danmarks neste statsminister, Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen.

Hun lå hjemme med magetrøbbel da nyvalget ble utskrevet. Da Frederiksen endelig kom seg opp av sykesengen, og skulle åpne valgkampen på Aalborg katedralskole, ble hun «klima-shamet» av en skoleelev.

«Avskårne blomster, uansett hvor de kommer fra, er noe av det verste for klima. Vet du hvor blomstene dere gir ut på gaten kommer fra?», ville Karla fra klasse 1D, vite.

Frederiksen forsøkte å spøke vekk spørsmålet med at de røde rosene, selve symbolet på sosialdemokratene, var dyrket i hennes egen hage, men måtte tilstå at hun ikke ante hvor blomstene kom fra.

«Vi kommer ikke til å slutte å dele ut roser i valgkampen», slo Frederiksen så fast.

KLIMAFIENDTLIGE ROSER: Mette Frederiksen ble satt på plass av en videregåendeskole-elev for partiets røde roser. Foto: Francis Dean/REX / REX

Det vitnet om en partileder i utakt med den grønne generasjonens bekymringer:

For de yngste velgerne, dem mellom 18–29 år, er klima blitt den aller viktigste saken i valget, viser en meningsmåling fra danske TV2.

Klimaangst

Utenfor det danske parlamentet Christiansborg har en gjeng unge studenter samlet seg under en teltduk. Et grønt banner med påskriften «Den Grønne Studenterbevægelse» synes på lang avstand.

De ti siste dagene før valget demonstrer de foran «Borgen» for å minne politikerne på at årets valg, er et klimavalg.

– Politikerne må forstå at dette er alvor, sier Sofie Printz til VG.

23-åringen studerer psykologi ved universitetet i København, og var med å starte bevegelsen i fjor. Printz forklarer at hun følte hun måtte gjøre noe.

– Vi har klimaangst, men fordi vi organiserer oss i fellesskap, er det håp. Det er en generasjonskamp fordi det er ingen voksne som lytter. Det er 11 år til vi er ved et vendepunkt, nå må noe skje. Vi er en ung generasjon som er realistiske og villig til omstilling, mens de voksne er konservative, sier hun.

KLIMAANGST: Psykologistudenten Sofie Printz (23) startet opp en egen aksjonsgruppe i håp om å få klima på politikernes agenda. Foto: Harald Henden

Hun er glad de danske partiene anerkjenner at det er en klimakrise, men mener de forsøker å grønnvaske seg.

– Når meningsmålingene viser at klima er viktigst for danske velgere, så vil alle selge seg inn som grønne, sier hun.

Hun har liten tiltro til klimapolitikken til de to statsbærende partiene som slåss om statsministerposten, Socialdemokratiet og Venstre.

– Det fremstår som det er en håndtering av klimaproblemene, for retorisk er de er, men de leverer ikke på den konkrete politikken, sier hun.

– Kan de store partiene risikere å miste en generasjon velgere hvis de ikke tar klima på alvor?

– Jeg tror ikke Venstre eller Socialdemokratiet ser på oss som en trussel ennå. Ja, den unge generasjonen står her og demonstrer, og vi er en del av velgermassen, men det er også mange eldre velgere, og min foreldres generasjon, som ikke er innstilt på en radikal nok omstilling. Dessverre, sier hun.

GENERASJONSKAMP: De siste dagene før valget demonstrerer unnge dansker utenfor Folketinget for klima. Foto: Harald Henden

De danske grønne halvert

Det danske klimaengasjementet har vokst, ikke bare hos de unge.

En meningsmåling hos danske TV2 viser at klima har rykket opp fra en niende plass ved forrige valg, til å bli den nest viktigste saken for danske velgere.

Paradoksalt nok, vokser ikke det danske miljøpartiets oppslutning i takt med velgeres interesse for klima.

Alternativet, som kom inn på Folketinget for første gang i 2015 og fikk 4,8 prosent av stemmene, ligger an til å bli halvert. Partiet fikk 2,7 prosent på siste måling hos Voxmeter.

Alternativet har mistet over 46.000 velgere til tre andre miljøparti: Enhetslisten, Sosialistisk Folkeparti og det Radikale Venstre, viser en velgeranalyse utført for Altinget.

Ifølge partileder Uffe Elbæk skyldes dette at alle de andre partiene har blitt grønne over natten.

«Man kan ikke være et seriøst politisk parti på Christiansborg i dag uten å ha en grønn klimapolitikk», sier Elbæk til nettavisen Alltinget.

På helt motsatt side i klimapolitikken, finner du Dansk Folkeparti.

«Klimaidioter»

Partilederen Kristian Thulesen Dahl har uttalt at han er lei av klimahysteriet og mener dansker må få spise så mye kjøtt de vil.

I Europaparlamentsvalget i slutten av mai, mistet Dansk Folkeparti tre av fire seter. Parti-nestor Pia Kjærsgaard mente nederlaget skyldtes alle klimaidiotene.

«Klimatrosser», som det er på dansk, ble like etter den emneknaggen som trendet mest på danske Twitter.

Etter valgnederlaget har partiets egne lokallagsledere etterlyst et større klimafokus i partiet.

– Det ser ut til at Dansk Folkeparti går veldig tilbake fordi de ikke har holdt tritt med de store temaene, som helt tydelig er klimaspørsmålet, sier Derek Beach, professor i statsvitenskap ved Aarhus universitet til avisen Berlingske.

For radikalt alternativ

Den grønne studenten Sofie Printz tror Alternativet sliter fordi foreldregenerasjon ikke tar partiets politikk på alvor.

– Alternativet er megaradikale og mener vi må endre på hva som gjør oss glad, som f.eks. å reise, for å kutte i klimautslipp. Foreldregenerasjonen tar klimaproblemet seriøst, men vil ikke endre på sin hverdag. Det er et problem, sier hun.

Selv har hun vurdert å stemme Alternativet, men heller nå mot Enhetslisten fordi hun liker partilederen deres, og mener partiets klimapolitikk er sosial og rettferdig.

– Jeg er litt i tvil om Alternativet, så jeg holder øye med dem helt frem til siste valgdebatt, sier hun.

80 prosent utslippskutt

Valget i Danmark er 5. juni. Under hele valgkampen har meningsmålingene pekt en vei, nemlig at Mette Frederiksen blir statsminister.

Socialdemokratiet ønsker å danne en mindretallsregjering, men er dermed avhengig av støtte fra partiene i rød blokk.

Venstrepartiene har i valgkampen fremsatt skarpe klimakrav i bytte mot sin støtte.

For eksempel har Socialdemokratiet foreslått en klimalov med et bindene mål om å redusere klimagassene med 60 prosent innen 2030, men de presses av Enhetslisten, som mener kuttet må være på 70 prosent – og Alternativet som mener kuttet må være på 80 prosent innen 2030.

Til sammenligning har Norge vedtatt å kutte våre utslipp med 40 prosent innen 2030.

Publisert: 03.06.19 kl. 23:55