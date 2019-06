Dramatiske nødanrop: Slik ble mannskapet på «Front Altair» reddet

I en dramatisk nødmelding skal skipsføreren på «Front Altair» ha formidlet sjokkbeskjeden: Det store tankskipet sto i flammer.

«Vi brenner. Vi har behov for umiddelbar assistanse», skal skipsfører på «Front Altair» ha sagt like etter angrepet mot skipet i Omanbukta.

Dette kommer frem i en lydlogg som sirkulerer på sosiale medier, men lydloggen er ikke endelig verifisert av Frontline, som eier skipet.

– Jeg tror det er vår kaptein som snakker og vi antar at det er ekte, men dette vil bli bekreftet under etterforskningen, opplyser Robert Hvide Macleod, administrerende direktør i Frontline Management, til VG lørdag kveld.

Hør lydklippet øverst i saken.

«Front Altair» er eid av John Fredriksens Bermuda-registrerte rederi Frontline.

ANGREPET: Etter en eksplosjon brøt det ut brann om bord på tankskipet Front Altair i Omanbukta. Skipsfører på Front Altair sendte angivelig en dramatisk nødmelding. Foto: IRIB NEWS HANDOUT / IRIB NEWS

23 personer berget

Anropet ble fanget opp av amerikanske marinefartøy i nærheten.

Litt under 50 minutter senere, rundt klokken syv, kom samme nødmelding fra det japanskeide skipet «Kokuka Courageous».

Det amerikanske fartøyet USS «Bainbridge» var om lag 40 nautiske mil unna «Front Altair» og satte umiddelbar kurs mot det brennende skipet. Det melder US Central Command (US CentCom), som har ansvaret for USAs militære operasjoner i Midtøsten og Afghanistan.

I mellomtiden hadde et annet skip, «Hyundai Dubai», også plukket opp nødsignalet fra «Front Altair». De var nærmest og tok seg til skipet hvor de berget ut 23 personer.

OMANBUKTA: Totalt ble 44 personer reddet fra de to brennende tankskipene. Foto: TASNIM NEWS AGENCY

Skipsfører på «Hyundai Dubai» sendte ut en nødmelding hvor han advarte om at «Front Altair» sto i flammer:

«Som rapportert fra skipsfører på Front Altair, var det trolig et torpedoangrep. Det er eksplosjonsfare», sa skipsføreren og ba alle skip i nærheten om å holde seg på avstand.

Nettavisen TradeWinds har publisert lydloggen fra #Hyundai Dubai#, og selskapet som eier skipet, Hyundai Merchand Marine har bekreftet at opptaket er ekte.

«Hele mannskapet på 23 personer har kommet om bord på mitt skip. Redningsaksjonen er snart ferdig. Det er ingen behov for medisinsk oppfølging», sa skipsføreren i nødanropet.

Klokken 09.23 ba iranske myndigheter om at #Hyundai Dubai# skulle returnere mannskapet til nærmeste havn, som var i Iran.

Lørdag landet mannskapet på «Front Altair» i Dubai, etter å ha tilbrakt to dager i Iran.

ØDELEGGER MISSILER: Seilere om bord på USS Brainbridge, en amerikansk jager i Arleigh Burke-klassen. Foto: US NAVY/MC3 Jason Waite HANDOUT / US NAVY

Én lettere skadet

Mannskapet om bord på «Kokuka Courageous» ble reddet av den hollandske taubåten Costal Ace.

Mannskapet om bord tankskipet «Kokuka Courageous» skal ha sett et flygende objekt før den andre eksplosjonen på skipet. Med det avviser Yutaka Katada, president i japanske Kokuka Sangyo, at skipet ble truffet av torpedo.

Ved 11-tiden ble mannskapet på 21 plukket opp av det amerikanske marinefartøyet USS «Bainbridge». Da de var vel om bord fikk mannskapet medisinsk oppfølging, dusj, rene klær og mat av amerikanerne.

En person hadde store brannsår på hendene og fikk umiddelbar legehjelp av amerikanske soldater.

– Jeg er veldig stolt av mannskapet og deres raske reaksjon på situasjonen. De gjorde en utrolig god jobb med å sikre at mannskapet fra tankeren kom trygt om bord og ble tatt godt hånd om, sier Kathryn Devin, sjef forUSS « Bainbrigde» til nettsiden til den amerikanske marinen.

USS BRAINBRIDGE: Jageren tilhører Atlanterhavsflåten i Den amerikanske marinen, og var en del av redningsoperasjonen i Omanbukta. Foto: US NAVY/MC3 Jason Waite HANDOUT / US NAVY

Mener Iran står bak

USAs utenriksminister Mike Pompeo var raskt ute med å anklage Iran for angrepene på de to tankskipene, men kom ikke med noen bevis for anklagene.

– Dette bygger på etterretning, på våpnene som ble benyttet, på hvilken ekspertise som trengs for å gjennomføre en slik operasjon og på tidligere iranske angrep mot skipsfart, sa Pompeo under en pressekonferanse.

Torsdag bekreftet fire kilder i det amerikanske statsapparatet overfor CNN at det finnes materiale som skal vise at Iran var involvert.

USA hevder at video og bilder viser et iransk marinefartøy som fjerner en udetonert mine festet til skroget på tankskipet «Kokuka Courageous».

Irans FN-delegasjon avviser alle anklager fra USA om at Iran er ansvarlig for angrepene. I en uttalelse fordømmer Iran angrepene på «sterkeste mulig måte».

«Front Altair» har søndag ankommet kysten av De forente arabiske emirater, og la da om lag 32 kilometer øst for havnebyen Khor Fakkan i Emiratene, ifølge NTB.

