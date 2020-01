USA med restriksjoner for innreise

USA forbyr innreise for utenlandske statsborgere som har vært i Kina de siste to ukene, melder AFP.

For mindre enn 10 minutter siden

Både American og Delta Airlines besluttet fredag at de slutter å fly til Kina, melder CNBC. Fra før har spredningen av coronaviruset satt en stopper for etterspørselen for flybilletter til landet.

Saken oppdateres.

Publisert: 31.01.20 kl. 22:05

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser