Talen om rikets tilstand: Isfront mellom Pelosi og Trump

WASHINGTON, D.C. (VG): USAs president brukte sin årlige tale til å fortelle hvorfor planen hans om å gjenreise USA har fungert. Men det var personkonflikten med Nancy Pelosi som fikk mest oppmerksomhet.

Trumps tradisjonsrike tale om rikets tilstand ble holdt i den samme salen i Representantenes hus hvor han ble stilt for riksrett i desember – kvelden før han etter alle solemerker blir frikjent av Senatet i den samme riksrettssaken.

Inne i salen håndhilste presidenten på flere republikanere før han inntok talerstolen til kraftig applaus og høye rop om «fire nye år».

Bak ham satt visepresident Mike Pence og leder for Representantenes hus Nancy Pelosi. Hun og presidenten har ifølge CNN ikke snakket sammen siden oktober, da et møte om situasjonen i Nord-Syria endte med full krangel.

På TV-bildene fra talen kunne man tydelig se at Donald Trump ikke tok Pelosis utstrakte hånd da han gikk opp på talerstolen.

Etter talen, idet presidenten mottok sin applaus, så man henne rive i stykker det som trolig er hennes kopi av talen.

– Det var den mest høflige tingen å gjøre, alternativene tatt i betraktning, sa Pelosi etterpå, ifølge NBC.

Skrøt av økonomien

De ekstra sikkerhetstiltakene i Washington D.C. var tydelig flere timer før Trump ankom kongressen. Helikoptre sirklet i luften og området rundt Kongressen var sperret av.

Rådgiver i Det hvite hus Hogan Gidley sa på forhånd til pressen at presidentens tale har som mål å være positiv og synliggjøre Trumps prestasjoner, særlig rundt økonomien.

– Det går fremover i en fart som var helt utenkelig bare for kort tid siden. Og vi skal aldri, aldri tilbake, sa president Donald Trump i åpningen av den tradisjonsrike talen om rikets tilstand, og la til:

– Grensene våre er sikre. Familiene blomstrer. Verdiene våre er fornyet, og stoltheten vår er tilbake. På grunn av alt dette, vil jeg si til dere: Det har aldri stått bedre til med USA.

Så trakk han frem USAs sterke økonomi.

– Økonomien vår er bedre enn noen gang før. Militæret er totalrenovert.

Denne påstanden er ifølge New York Times faktasjekker Jim Tankersley ikke helt riktig. Han skriver at økonomien er sterk og at arbeidsledigheten er lavere enn den har vært på 50 år – noe Trump også nevnte i talen – men at veksten var sterkere enkelte år under tidligere president George W. Bush.







FORNØYD MED EGEN INNSATS: Visepresident Mike Pence (bak) og leder for Representantenes hus Nancy Pelosi idet president Donald Trump snakker om sin fengselsreform.

Trump sa også at antall grensekryssinger inn til USA har gått ned med 75 prosent siden mai. Det er korrekt, skriver CNNs faktasjekker Daniel Dale på Twitter, men legger til at tallet i mai var rekordhøyt.

– Trump velger bevisst det mest fordelaktige startpunktet for denne statistikken. Det totale nummeret av ulovlige grensekryssinger under Trump har økt, ikke gått ned, siden de siste årene med Obama, skriver han.

