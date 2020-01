BANGKOK: Helsemyndighetene i Thailand har bekreftet at 14 personer er smittet av det nye coronaviruset. Foto: RUNGROJ YONGRIT / EPA

Så «farlig» er det nye coronaviruset

Wuhan-coronaviruset smitter lett, men er samtidig langt mindre dødelig enn SARS-viruset.

Det forklarer fagdirektør for smittevern ved Folkehelseinstituttet (FHI), Frode Forland.

Han følger nøye med på utviklingen av det nye coronaviruset, eller 2019-nCoV, som antas å ha brutt ut på et matmarked i den kinesiske byen Wuhan i desember 2019.

Torsdag ettermiddag var det registrert 9692 smittetilfeller over hele verden. 213 av dem som har blitt smittet har omkommet. Foreløpig er det kun registrert dødsfall i Fastlands-Kina.

Forland understreker at det reelle antall smittede kan være langt høyere – opp mot fire ganger så mange.

Fakta coronaviruset * Coronaviruset 2019-nCoV har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. * Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. * Det hittil ukjente viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom. * Smittekilden er foreløpig ukjent. Man antar at smittemåten er dråpesmitte som for andre coronavirus. * Råd for å forebygge går på god håndhygiene samt å unngå dråper fra host/nys gjennom luften, direkte kontakt og indirekte kontakt med smittede. * Inkubasjonstiden regnes til å være mellom 2 og 14 dager. Kilde: Folkehelseinstituttet

– Hvis man ser på hvor mange som har testet positivt i forhold til dem som har dødd, er dødelighetsraten på 2,5 prosent. Denne raten går nedover, ettersom stadig flere testes med milde symptomer eller infeksjoner, sier fagdirektøren.

FOLKEHELSEINSTITUTTET: Fagdirektør for smittevern Frode Forland ved FHI. Foto: FHI

Det betyr at dødelighetsraten for viruset er relativt lav:

Under SARS-epidemien i 2003 var dødeligheten på rundt 10 prosent

For MERS-viruset, som har utspring i Midtøsten, er dødeligheten på rundt 35 prosent

I gjennomsnitt kan 900 dødsfall i året knyttes til sesonginfluensa i Norge

Under Spanskesyken i 1918–1919 døde rundt 15.000 nordmenn.

Sesongbasert influensa har en dødelighet på 1:1000

BESKYTTER MOT SMITTE: I Thailand bruker folk munnbind for å unngå å bli smittet, etter at det har blitt registrert tilfeller av coronaviruset i landet. Foto: DIEGO AZUBEL / EPA

Mer smittsomt og vanskeligere å stoppe

Både Wuhan-, SARS- og MERS-virusene tilhører coronavirusfamilien.

Et likhetstrekk er at de spres via dyr til mennesker, og deretter mellom mennesker – slik som vanlig influensa.

Det nye coronaviruset skiller seg likevel fra SARS og MERS, ved at det smitter mye lettere.

– Vi mistenker at viruset kan også kan spres før man får symptomer, i inkubasjonstiden, noe som gjør det mer smittsomt og vanskeligere å stoppe. Folk vet ikke om de er smittet, før de kanskje kan smitte andre, sier Forland.

Dette er likevel et slags «godt» tegn, mener smitteverndirektøren.

– Det er et tegn på at alvorlighetsgraden av sykdommen er betydelig mindre enn for eksempel SARS, som var veldig alvorlig, men ikke smittet så lett, sier han.

Selv om alle befolkningsgrupper er utsatt for smitte, er det særlig eldre og syke mennesker som risikerer å bli alvorlig syke som en følge av viruset.

– Hvis man har hjertesvikt, dårlig immunforsvar og generelt dårlig helsetilstand, er sjansen større for at man kan dø dersom man får en influensainfeksjon på toppen, sier Forland.

FHIs råd for å unngå smitte

Det var torsdag registrert tilfeller av det nye coronaviruset i totalt 22 land.

Onsdag ble det første smittetilfellet i Norden oppdaget, etter at en kinesisk turist oppsøkte helsemyndighetene med symptomer i finske Lappland.

FHI regner med at viruset også vil nå Norge. Dermed er hovedbudskapet deres at man bør være årvåken i kontakt med folk som kommer fra Hubei-provinsen i Kina.

– Dersom noen kommer tilbake med symptomer, skal de straks ta kontakt med lege. Helst over telefon, i stedet for å sette seg på en buss, taxi eller i en kø på legevakten, sier Forland.

Han ber samtidig folk om å følge «gode hygieniske regler»:

Vask hendene ofte

Ha god hoste-nyse-etikette. Papirlommetørkle er fint, men du bør vaske hendene etter å ha tatt på det

Bruk Antibac dersom håndvask ikke er tilgjengelig

– Vi anbefaler ikke bruk av munnbind ute i samfunnet. Studier tyder på at det har liten effekt. Men dersom du selv er syk og hoster, er det noe du kan gjøre når du oppsøker helsevesenet, sier fagdirektøren.

Ingen positive prøvesvar i Norge

De siste dagene har feilinformasjon knyttet til viruset sirkulert i sosiale medier.

Blant annet har det blitt hevdet at myndighetene holder tilbake informasjon om at smittede pasienter har blitt innlagt på Ullevål sykehus.

– Det stemmer overhodet ikke. Vi har gjort en del analyser, men foreløpig har det ikke kommet noen positive prøver, sier smitteverndirektøren.

Han er tydelig på at myndighetene vil gå ut med informasjon, dersom det oppdages et positivt smittetilfelle.

– Vi er forpliktet til å melde fra, både i det norske og det internasjonale systemet, for å eventuelt spore opp smittekontakter og iverksette tiltak.

Publisert: 31.01.20 kl. 11:11

