REDD FOR SPREDNING: Ansiktsmasker og ekstra helsekontroller ved flyplasser og togstasjoner er noen av tiltakene mot det nye viruset i Kina. Foto: CHINATOPIX

Frykter virus-spredning – styrker flyplasskontroll

Det nye coronaviruset, 2019-nCoV, har nå spredd seg til seks land og to kontinenter. Flere land har innført strengere kontroller på flyplasser for å hindre epidemi.

Det SARS-lignende viruset får flere forskere til å tenke på sist det var en slik pandemi da MERS herjet i Midtøsten for åtte år siden.

Da viste forskning at viruset opprinnelig kom fra dromedarer. Kinesiske myndigheter har ennå ikke funnet den direkte årsaken til det nye viruset, kun at det mest sannsynlig kommer fra et fiskemarked i Wuhan.

Hittil er det seks bekreftet døde på grunn av viruset, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Smitteraten og dødeligheten i forhold til MERS og SARS er svært lav. De tidligere virusene var på henholdsvis 35 prosent og 14–15 prosent dødelighet, mens dette nye ligger foreløpig kun på rundt 2 prosent av de dokumenterte tilfellene, sier Ørjan Olsvik til VG.

Han er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitet i Tromsø.

– Nylig ble det bekreftet at dette viruset kan spre seg mellom mennesker, men mest sannsynlig har det opprinnelig kommet fra levende dyr, som høns, fortsetter Olsvik.

Forventer spredning

Verdens helseorganisasjon forventer økt spredning av viruset innad i Kina og til nærliggende naboland de nærmeste dagene, melder nyhetsbyrået Reuters.

Thailand, Sør-Korea, Japan, Taiwan og Australia er de øvrige landene som allerede har bekreftede tilfeller av viruset. Tirsdag morgen rapporterte kinesiske myndigheter at antall smittede har økt til 291. Ifølge CNN er det også meldt om et smittetilfelle i USA, men dette er så langt ikke bekreftet åpent av myndighetene.

Britiske forskere ved Imperial College London har imidlertid gjort et anslag om at det kan finnes over 1700 tilfeller bare i den kinesiske millionbyen Wuhan alene.

Jörn Klein, førsteamanuensis ved Universitet i Sør-Norge tror også viruset kommer til å spre seg ytterligere.

– Når det dukker opp en sykdom i Kina vil det naturligvis mange som blir smittet tidlig. I tillegg så er det mye flytrafikk inn og ut av landet, så sannsynligheten for spredning er til stede, sier Klein.

Øker kontroller på flyplasser

Termoskannere brukes nå på mange flyplasser i Asia og i land med direkte flyforbindelse til den kinesiske byen Wuhan. Skannerne viser kroppstemperaturen på passasjerene for å se etter symptomer på viruset, slik som feber.

Det var på grunn av nettopp slike skannere at tilfellene i Thailand og Sør-Korea ble oppdaget, og pasientene ble behandlet raskt.

Utenom Asia og Oseania, har flyplasser i blant annet USA, Canada og Russland iverksatt tiltak for å motvirke spredning. Om Norge skal innføre lignende tiltak er det flere ting som tas til vurdering.

– Det er Helsedirektoratet som beslutter om vi skal innføre helsesjekk ved innreise til landet. Før vi tar en beslutning vil vi be om råd fra Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet. Vi vil også se på anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon og Det europeiske smittevernbyrået, sier Steinar Olsen, beredskapsdirektør i Helsedirektoratet til VG.

– Nå følger vi med på situasjonen, og venter på hva konklusjonen fra møtet i Verdens helseorganisasjon blir, fortsetter Olsen.

Avinor har ansvaret for å drifte mange flyplasser i Norge, men har ikke fått beskjed om å iverksette noen tiltak fra helsemyndighetene, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn til VG.

TERMOSKANNERE: Skannere brukes til sjekke om passasjerer er smittet av coronaviruset. Her fra Kuala Lumpur i Malaysia. Foto: Vincent Thian / AP

Ser på vaksine

CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) jobber med å utvikle vaksiner mot nye sykdommer som kan bli epidemier. De er imponerte over hvordan situasjonen er behandlet så langt.

– Ikke minst på hvor raskt kinesiske myndigheter har identifisert og delt genomet med omverdenen, sier Frederik Kristensen, viseadministrerende direktør i CEPI.

Organisasjonen er ikke en hovedaktør i denne saken, men ønsker å bidra med de har ekspertise i.

– Siden utbruddet har vår vitenskapskomité møttes to ganger for å se hvordan vi kan bidra best mulig. Vi vurderer muligheten for å bygge videre på noen av vaksinene vi er i ferd med å utvikle, mot dette viruset, men det for tidlig å si noe om dette blir nødvendig eller mulig, avslutter Kristensen.

IMPONERT: Frederik Kristensen er fornøyd med hvordan myndigheter og organisasjoner har jobbet sammen for å forhindre videre spredning. Foto: CEPI

Publisert: 21.01.20 kl. 19:30

