I VINDEN: Det ble sagt at Pete Buttigieg ikke hadde appell hos eldre velgere. I Iowa ble denne spådommen gjort til skamme. Foto: Andrew Harnik / AP

USA-eksperter om Pete Buttigieg: – Rir på en medgangsbølge

På veien til New Hampshire er Pete Buttigieg (38) den av demokratenes kandidatene som har størst fart. Den yngste i beitet har lagt seg foran eldstemann Bernie Sanders (78).

Opptellingen av stemmer etter demokratenes primærvalg i Iowa mandag endte i totalt kaos. Fremdeles er ikke resultatet klart, men Pete Buttigieg (38) ligger an til å få flest delegater.

Presidentkandidatene er allerede på plass i New Hampshire, som har primærvalg tirsdag.

Jurist og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo Sofie Høgestøl var i høst i den lille delstaten i nordøst og snakket med republikanske velgere og politikere.

– Det overraskende for meg var at det var Pete Buttigieg av demokratenes kandidatene disse republikanerne fryktet mest. «Er demokratene smarte går de for Buttigieg, men det håper vi de ikke er», var omkvedet hos mange, sier Høgestøl.

Jusprofessor ved Universitetet i Oslo Geir Stenseth mener at Pete Buttigieg har fått et helt annet utgangspunkt enn før Iowa-folkemøtene.

Slik gikk det sist

– Han ligger etter påhttps://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/72by3/trump-og-sanders-vant-klart-i-new-hampshire, men nå rir han på en medgangsbølge og kan da han komme til å ta den med seg videre, sier Stenseth.

Også seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier mener at Iowa-resultatene synes å bli bedre enn forventet for «mayor Pete», som er tidligere ordførere i South Bend, Indiana.

– Spørsmålet er om han kan bruke en seier i Iowa til også å gjøre det bra i primærvalget i New Hampshire. Men New Hampshire har en tendens til å korrigere Iowa, påpeker Melby.

Sanders leder på meningsmålingene

Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene før primærvalget i New Hampshire som er gjengitt av nettstedet FiveThirtyEight, gir Bernie Sanders 26,4 prosent, Joe Biden 16,2 prosent, Pete Buttigieg 13,9 prosent og Elisabeth Warren 12,3 prosent.

Tidligere forskningsdirektør ved Nobelinstituttet Asle Toje mener det er en katastrofe for Demokratene og Iowa, at de klarte å rote det til når det var så mange kjemper om å vinne kampen om nominasjonen.

– Partiorganisasjonen tok glansen av det som synes å være en seier for Pete Buttigieg. Han hadde investert mesteparten av pengene sine og all sin tid i Iowa i håp om å skape medvind, sier Toje.

Klassiske verdier

Sofie Høgestøl peker på at Pete Buttigieg ble sagt å ikke ha så stor appell hos eldre amerikanske velgere, men at resultatet i Iowa tyder på at dette ikke er tilfelle.

– Buttigieg scorer bra på flere «all american»-verdier. Han er kristen, han snakker om familieverdier, han er gift og han har hund. En klassisk amerikansk bakgrunn og han er fra South Bend, Indiana. Det er interessant at det faktum at han er åpen homofil, hittil ikke har vært noe tema.

Hun tror Buttigieg kan få et godt resultat i New Hampshire i neste uke, men så er det primærvalgene i Nevada og Sør-Carolina, og der kan Buttigieg få problemer fordi han hittil ikke har hatt stor appell hos afroamerikanere.

– Blant disse velgerne er det Joe Biden som ligger an til å få høyest oppslutning, sier Sofie Høgestøl.

Asle Toje minner om at også Bernie Sanders har hatt store problemer med å nå ut til afroamerikanske velgere, som er en stor gruppe i Sør-Carolina.

KANDIDAT: Tidligere visepresident i USA Joe Biden (77) på valgmøte i Iowa. Foto: IVAN ALVARADO / X01744

– Biden sier rare ting

Toje påpeker også at den foreløpige fjerdeplassen i Iowa er første tegn på at Joe Biden (77) har trøbbel.

– Han har mindre penger enn de andre kandidatene, fordi færre er villig til å vedde på ham. De fleste har fått med seg at Biden er en gammel mann som veldig ofte sier rare ting, som glemmer navn og blander fakta, sier Toje.

Han er likevel usikker på om Pete Buttigieg fra demokratenes moderate høyreside har større sjanse mot Trump.

– Buttigieg har veldig liten politisk erfaring og en plattform som er utydelig. Han har heller ikke Barack Obamas karisma. Men han er en ung mann, sier Toje.

Super Tuesday avgjør

Det helt avgjørende i kampen om hvem som blir demokratenes presidentkandidat mot republikanernes Donald Trump, blir «Super Tuesday» 3. mars. Da er det primærvalg i 14 amerikanske delstater.

Nytt ved dette valget er at også California er med på denne dagen.

– Har de store liberale gruppene i Solskinnsstaten fått øynene opp for Pete Buttigieg som en alvorlig utfordrer til president Trump, kan det bli ekstra interessant, sier professor Geir Stenseth.

Publisert: 05.02.20 kl. 12:05 Oppdatert: 05.02.20 kl. 12:17

