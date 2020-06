DEMONSTRASJONER I FLERE BYER: Slik så det ut på Washington Square Park i New York mandag. Foto: JEENAH MOON / X03905

Bil traff politimenn - to skadet

Opptøyene etter George Floyds død fortsatte i natt i mange byer i USA. I Buffalo, nord i delstaten New York, traff en bil med to skuddofre to politimenn som forsøkte å jage demonstranter.

Opptøyene etter George Floyds død fortsatte i natt i mange byer i USA. En politimann er siktet for uaktsomt drap etter hendelsen.

Også i Buffalo, nord i delstaten New York, har det vært voldsomme sammenstøt.

Mandag kveld lokal tid ble to politimenn skadet da de ble påkjørt av en bil nær Northeast politistasjon i byen, skriver Buffalo News.

En lokal politimann og en delstatspolitimann ble påkjørt i nærheten av en politistasjon hvor demonstranter hadde samlet seg. De to skadede ble sendt til Erie County Medical Center og har ikke livstruende skader.

En video som sirkulerer på nettet viser politimenn som løper etter demonstranter. Deretter kan man høre lyden av pistol- eller geværskudd, før man kan se bilen komme i høy fart og kjøre gjennom gruppen av politimenn, hvorav minst en av dem havner under hjulene.

Ifølge Buffalos borgermester var to av personene i SUV-en som traff politimennene skutt, en av dem blir operert for skadene. En tredje person i bilen er anholdt.

En talsperson for politiet sier det er mulig at de to personene ble skutt i en hendelse som ikke har noe med opptøyene å gjøre, skriver AP, og det er ikke kjent om føreren av SUV-en med vilje kjører inn i gruppen av politimenn.

Hendelsen skjedde etter at mange demonstranter hadde samlet seg utenfor politistasjonen. Politiet brukte høyttalere for å anmode mengdene om å forlate området.

Deretter skal noen kastet stein og flasker i retning av politiet, hvorpå de gikk etter demonstrantene for å arrestere de som kastet.

Bakgrunnen for opptøyene er arrestasjonene av George Floyd i Minneapolis i forrige uke. Etter brutal bruk av makt fra politiet døde Floyd. En ny video av hendelsen sirkulerte på nettet i helgen. Her kommer det frem at Floyd en stund lå på bakken med tre politimenn over seg.

Publisert: 02.06.20 kl. 09:27

