SIKTET: Derek Chauvin (t.v.) er siktet for forsettlig drap. J. Alexander Kueng, Thomas Kiernan Lane og Tou Thao er siktet for medvirkning til forsettlig drap på George Floyd. Foto: Hennepin County Sheriff's Office

Slik var karrierene til de fire politibetjentene som er siktet i Floyd-saken

Minneapolis-politiet la onsdag ut personalmappene til de fire politibetjentene som er siktet i forbindelse med George Floyds død.

Derek Chauvin, politimannen som knelte på nakken til George Floyd, er siktet for forsettlig drap.

Onsdag ble de tre andre politibetjentene som var involvert i hendelsen siktet for medvirkning til forsettlig drap. De er identifisert som Tou Thao, J. Alexander Kueng og Thomas Lane. De tre møtte i sitt første rettsmøte torsdag, skriver NTB. Her ble kausjonen satt til én million dollar.

Selv om personalmappene er sterkt sensurert kan man lese flere detaljer om politibetjentenes liv både før de ble politi, og om deres tid i politistyrken.

Dette sier mappene om de fire politibetjentenes fartstid som politibetjenter.

SIKTET: Derek Chauvin Foto: Minnesota Department of Corrections

Derek Chauvin

Chauvin jobbet 19 år i politistyrken, og er den mest erfarne av de fire politibetjentene.

Gjennom de nærmere to tiårene fikk Chauvin 17 klager rettet mot seg viser data fra politidepartementet. Kun én av disse klagene er beskrevet i mappen.

I 2007 skal Chauvin angivelig ha dratt en kvinne ut av bilen hennes, ransaket henne og satt henne i baksetet av en politibil for å ha kjørt 16 km/t over fartsgrensen.

Mappen viser at Chauvin fikk en skriftlig reprimande.

Etterforskerne i saken fant ut at det ikke var nødvendig å ta kvinnen ut av bilen, og noterte at politibilens kamera var skrudd av under hendelsen, ifølge mappen.

I 2008 skal Chauvin ha fått varsel om suspensjon etter at etterforskningen av klagen ble avsluttet. Både reprimanden og varselet om suspensjon er knyttet til samme saksnummer.

Mappen viser også at Chauvin har fått flere utmerkelser, blant annet to tapperhetsmedaljer.

I sin søknad til Minneapolis politidepartement skriver Chauvin at han har tjenestegjort i den amerikanske hæren blant annet som militærpoliti.

SIKTET: Tou Thao Foto: Hennepin County Jail

Tou Thao

Thao har jobbet som politibetjent siden 2008, og har fått minst seks klager i løpet av sin karriere i politiet.

Thao skal ha vært involvert i et søksmål i 2017 som hevdet at Thao og en annen betjent skal ha slått, sparket og kneet en afrikansk-amerikansk mann som skal ha endt opp med utslåtte tenner og blåmerker.

Ifølge søksmålet skal fornærmede Lamar Ferguson i 2014 ha blitt stoppet uten noen grunn til mistanke da han var på vei hjem med sin åtte måneder-gravide kone.

Lamar skal angivelig ha blitt kastet i bakken med håndjern på, og fått slag og spark mot kropp og ansikt.

Ferguson har nylig fortalt avisen The Sun om det skremmende angrepet.

Det finnes ingen detaljer om klagene eller søksmålet i personalmappen.

SIKTET: Thomas K. Lane Foto: Hennepin County Jail

Thomas K. Lane

Lane begynte som politiaspirant i januar 2019. Han ble politibetjent sent samme år. Lane har ikke fått noen klager på den korte tiden i sin politikarriere.

Lane har bakgrunn blant annet fra kriminalomsorgen.

Lanes advokat Earl Gray sier til New York Times at Lane ikke hadde noe annet valg enn å følge instruksjonene fra Derek Chauvin ute på gaten.

Advokaten sier at Lane holdt Floyds føtter fast under pågripelsen og peker på at politimannen to ganger spurte Chauvin om de skulle forsøke å rulle Floyd over på magen. Han kaller saken mot klienten «svært svak».

SIKTET: J. Alexander Kueng Foto: Hennepin County Jail

J. Alexander Kueng

Kueng har omtrent samme fartstid i politiet som Lane, og ble nylig en del av politistyrken i Minneapolis.

Heller ikke Kueng har mottatt noen klager på sine korte tid i politiet.

Personalmappene til Lane og Kueng viser at de fikk sparken 26. mai 2020, dagen etter Floyds død.

