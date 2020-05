STOPPET OPP: Tirsdag ettermiddag er de ett minutts stillhet for coronaofrene i hele Spania. Her fra Madrid. Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Spania innleder ti dagers landesorg

Ofrene for coronaviruset i Spania skal hedres med en ti dagers landesorg – den lengste i landets historie.

Tirsdag opplyser en talsperson for myndighetene at landet formelt har erklært ti dagers landesorg, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Spanias statsminister sa lørdag at at landets innbyggere sammen har klart klart å stoppe «århundrets største katastrofe».

– Foran oss ligger utfordringen å gjenoppbygge landet vårt. Tirsdag vil myndighetene godkjenne en formell erklæring om landesorg, sa han ifølge den spanske avisen El País.

Landesorgen vil vare i ti dager – som dermed er den lengste i landets historie.

– De døde fortjenter å bli husket, men også vår felles forståelse. Vi må leve sammen i landet de bygde opp, sa landets statsminister Pedro Sánchez på lørdag.

Som forutsetning for den nasjonale landesorgen, ønsket statsminsiteren at hele landet skulle være i fase én av gjenåpningen. Spania har vært et av de hardets rammede landenen i Europa med flere enn 26.000 coronadødsfall.

Fra tirsdag 26. mai til 4. juni vil alle offentlige bygg og sjøforsvarets skip flagge på halv stang. En offisiell seremoni vil bli innledet av kong Felipe VI, som tidligere tirsdag var til stede under et møte med en forskningskomité som skal se på konsekvensene av coronaviruset i landet.

